Le secrétaire général de l’ONU exhorte les gouvernements à taxer les profits pétroliers “immoraux”

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’exprime lors de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2022 aux Nations Unies à New York, le 1er août 2022.

WASHINGTON – Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté mercredi les gouvernements à taxer les profits excessifs du pétrole et du gaz alors que le monde est aux prises avec une crise énergétique déclenchée en partie par la guerre de Rusisa en Ukraine.

“Il est immoral que les compagnies pétrolières et gazières réalisent des profits records grâce à cette crise énergétique sur le dos des personnes et des communautés les plus pauvres”, a déclaré António Guterres dans un discours devant le forum international.

Il a ajouté que les fonds, qui équivalaient à 100 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, devraient plutôt être utilisés pour soutenir les communautés vulnérables.

“Cette cupidité grotesque punit les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables tout en détruisant notre seule maison”, a déclaré Guterres, appelant les gouvernements à s’attaquer également à la crise climatique croissante.

Guterres a ajouté que les conséquences de la guerre du Kremlin se sont étendues au-delà des frontières de l’Ukraine et ont exacerbé l’insécurité alimentaire mondiale, la hausse des coûts de l’énergie et la dette paralysante dans le monde, mais plus particulièrement dans les pays en développement.

« De nombreux pays en développement croupissant sous les dettes, sans accès au financement et luttant pour se remettre de la pandémie de COVID-19 pourraient basculer au bord du gouffre, a averti António Guterres.

“Nous voyons déjà les signes avant-coureurs d’une vague de bouleversements économiques, sociaux et politiques qui ne laisserait aucun pays épargné”, a-t-il ajouté.