NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu’il voyait des chances “minimes” d’un accord de paix avec la Russie à la suite d’un appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, mercredi. Pourtant, l’organisation s’est engagée à continuer à travailler avec Moscou pour accélérer l’exportation des aliments et des engrais nécessaires.

“De toute évidence, tout ce qui peut aider à rétablir la confiance est utile, mais il serait naïf de penser que nous sommes proches de la possibilité d’un accord de paix”, a déclaré mercredi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors d’une conférence de presse. “Mes bons offices sont prêts, mais je ne me fais aucune illusion sur le fait qu’à l’heure actuelle, les chances d’un accord de paix sont minimes, à l’heure actuelle.”

Guterres est arrivé en retard à la conférence de presse, admettant qu’il venait de parler avec Poutine de la difficulté persistante que Moscou prétend rencontrer pour exporter des céréales et d’autres denrées alimentaires vers le reste du monde – un problème qui pourrait conduire à une famine mondiale s’il reste non résolu .

“Nous avons eu l’occasion de discuter de l’Initiative céréalière de la mer Noire et de son extension et de son expansion, son expansion possible”, a expliqué António Guterres. “Il y a, comme vous le savez, des pourparlers concernant la possibilité d’exportations d’ammoniac, d’ammoniac russe par la mer Noire… conformément à la méthodologie gérée par le JCC, le Comité conjoint de coordination.”

LA RUSSIE A “PROBABLEMENT” DÉPLOYÉ DES DRONES IRAN EN UKRAINE POUR LA PREMIÈRE FOIS, DIT LES RENSEIGNEMENTS BRITANNIQUES

L’exportation d’ammoniac, qui pourrait être utilisé comme engrais, pourrait aider à stabiliser une crise croissante alors que les prix s’envolent pendant une pénurie résultant de la difficulté de la Russie et de l’Ukraine à acheminer le produit sur le marché en raison de l’invasion russe.

Dans son allocution d’ouverture, Guterres a averti que sans l’accord et le mouvement de la nourriture et des engrais russes, il y avait un risque de “famines multiples” dans l’année à venir.

US INTEL MONTRE QUE LA RUSSIE A PAYÉ 300 M$ POUR INFLUENCER LES PARTIS POLITIQUES ÉTRANGERS

“Nous avons discuté des obstacles qui existent encore en ce qui concerne les exportations de nourriture et d’engrais russes, et je dois dire que nous avons maintenant une situation dramatique dans le monde en matière d’engrais”, a déclaré António Guterres, ajoutant que le monde fait face à un engrais ” croquer.” “Nous avons des nouvelles de différentes parties du monde où les superficies cultivées sont beaucoup plus petites que lors du cycle précédent, ce qui signifie que nous risquons d’avoir en [2023] un vrai manque de nourriture.”

“Ce que nous avons, c’est de garantir qu’il existe des mécanismes efficaces qui permettent aux pays en développement menacés de famine d’avoir accès à la nourriture disponible, et ce soit par des formes d’assistance directe”, a-t-il ajouté, soulignant à nouveau la nécessité de stabiliser le marché des engrais.

LA CHINE DIT QU’ELLE TRAVAILLERA AVEC LA RUSSIE POUR CRÉER UN NOUVEL ORDRE INTERNATIONAL

Un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine pourrait contribuer à cette stabilisation, mais Guterres a présenté un tableau sombre concernant cette possibilité. Il a affirmé que les inspecteurs envoyés à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ont trouvé des radiations “inquiétantes” et que l’ONU continuera à rechercher la sécurité autour de la centrale.

“Je poursuis mes contacts avec les deux parties et j’espère qu’un jour, il sera possible de passer à un niveau supérieur de discussion”, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Maintenant, nous discutons des exportations d’ammoniac. Maintenant, nous discutons des aspects liés aux prisonniers de guerre ou à la mission d’enquête ou à Zaporizhzhia. Un jour, j’espère qu’il sera possible de discuter de la paix.”