Le secrétaire général de l’ONU déclare que le rejet par Israël de la solution à deux États est « inacceptable » | Guerre Israël-Gaza

Le « rejet clair et répété d’Israël de la solution à deux États » est inacceptable et ne pourrait que prolonger le conflit à Gaza, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, au lancement d’un débat très chargé au Conseil de sécurité axé sur les expéditions d’aide. à Gaza.

Gutteres a déclaré lundi lors de la réunion à New York que le déni d’un État palestinien ne ferait qu’enhardir les extrémistes partout dans le monde et prolongerait indéfiniment le conflit.

« Le rejet clair et répété de la semaine dernière de la solution à deux États aux plus hauts niveaux du gouvernement israélien est inacceptable », a déclaré Guterres au conseil.

« Ce refus, ainsi que le déni du droit du peuple palestinien à un État, prolongeraient indéfiniment un conflit qui est devenu une menace majeure à la paix et à la sécurité mondiales », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’une solution à deux États est le seul moyen de sortir du cycle sans fin de peur, de haine et de violence, ajoutant que c’est le seul moyen de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens.

Guterres a déclaré : « La population entière de Gaza est soumise à une destruction à une échelle et à une vitesse sans précédent dans l’histoire. Rien ne peut justifier la punition collective de la population de Gaza.

Il a également condamné « les meurtres délibérés, les blessures, les enlèvements de civils, le recours à la violence sexuelle à leur encontre » par le Hamas.

Il a déclaré : « Plus d’un demi-million de personnes souffrent de la faim à Gaza. 2,2 millions de personnes vivent dans des conditions inhumaines et sordides, luttant pour survivre à une autre journée.

Guterres a déclaré que la maladie se propageait à mesure que les hôpitaux s’effondraient, avertissant que les Palestiniens vivant dans le territoire assiégé risquent non seulement d’être tués par les bombardements, mais aussi par le choléra, la dysenterie et l’hépatite.

Malgré tous les efforts du personnel et des partenaires de l’ONU, « aucune opération d’aide humanitaire efficace ne peut fonctionner dans les conditions imposées aux Palestiniens de Gaza et à ceux qui font tout leur possible pour les aider ».

Guterres a déclaré que 6 000 Palestiniens avaient été arrêtés et s’est dit profondément troublé par les informations faisant état de traitements inhumains infligés aux détenus.

Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat pour garantir que l’aide arrive là où elle est nécessaire, pour faciliter la libération des otages et pour apaiser les tensions dans tout le Moyen-Orient.

Guterres a averti que les risques d’une escalade régionale plus large devenaient désormais une réalité, soulignant les violences au Liban, au Yémen, en Syrie et en Irak.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU, a déclaré que, depuis la réunion du G77 à Kampala jusqu’aux ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles et à l’ONU à New York, le monde réclamait un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Il a accusé Netahnyahu d’être guidé par un seul objectif – sa propre survie – et a déclaré qu’il y avait une ligne de démarcation entre ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la nier.

Des intervenants du monde entier, mais particulièrement du Moyen-Orient, se sont succédé pour appeler à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à une transition rapide vers une solution à deux États.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré : « Arrêtez ce massacre. Adopter une résolution contraignante du Conseil de sécurité imposant la fin de cette misère est la moindre des choses que vous puissiez faire maintenant. Des solutions partielles ne parviendront pas à cette paix.

« Vous soutenez tous la solution à deux États que le gouvernement israélien est en train de saper. »

Il a déclaré que l’avenir de la région ne peut pas être pris en otage par les ambitions politiques et les programmes radicaux des extrémistes israéliens.

Abdallah Bou Habib, le ministre libanais des Affaires étrangères, a exhorté les pays à ne pas tomber dans le piège israélien qui consisterait à étendre la guerre à son pays. « N’avons-nous rien appris de nos erreurs passées ? n’est-il pas grand temps de reconnaître que nous ne pouvons pas nous annuler mutuellement ?

L’envoyée des Émirats arabes unis, Lana Zaki Nusseibeh, a déclaré : « Nous ne soutiendrons pas un retour au statu quo qui a échoué. Auparavant, la solution à deux États était le point final vers lequel nous imaginions que nos efforts diplomatiques mèneraient. Maintenant, cela doit être notre point de départ.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Waleed El-Khereiji, a condamné la machine de guerre israélienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré : « Au lieu d’appeler les autres à faire preuve de retenue, les États-Unis doivent contraindre le régime israélien à arrêter la guerre et à se sortir du piège dans lequel le régime israélien a tendu les États-Unis. conflit direct. »

« La sécurité ne peut être assurée en recourant à la force et en commettant le crime de génocide à Gaza. Le massacre de civils à Gaza et en Cisjordanie ne peut pas continuer jusqu’à la soi-disant destruction totale du Hamas, car ce moment ne viendra jamais.»

Gilad Erdan, l’envoyé israélien auprès de l’ONU, a fait face à un débrayage de la part de certains ambassadeurs arabes alors qu’il commençait par dire que le monde essayait de traiter le cancer avec de l’aspirine, et que ceux qui prônaient un cessez-le-feu devaient comprendre que cela signifiait uniquement que le groupe terroriste Hamas le ferait. « Resteraient au pouvoir, ils se regrouperaient et se réarmeraient, et bientôt Israël serait confronté à une nouvelle tentative d’holocauste. Est-ce le résultat que vous recherchez ? »

Il a ajouté : « Ce n’est pas une guerre qu’Israël a choisie. Mais nous défendrons notre avenir tout comme chacun d’entre vous défendrait l’avenir de son pays.

Alors que le ministre iranien des Affaires étrangères assistait à la réunion du Conseil de sécurité, Erdan s’est concentré sur la menace que représente, selon lui, l’Iran : « Un débordement du conflit ne se produit pas par magie. C’était planifié et ordonné.

Erdan a déclaré que la récente saisie par les États-Unis d’un bateau à destination du Yémen contenant des armes « est une preuve claire de qui est à l’origine de ce débordement. L’Iran se tient toujours dans l’ombre et tire les ficelles. Tous les pays de la région ont été touchés par les tentacules du terrorisme iranien. Rien ne l’arrêtera pour étendre son hégémonie chiite.»