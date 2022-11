Le secrétaire général de l’ONU appelle à un accord sur le climat entre pays riches et pays pauvres | Actualité Climatique

Les pays riches doivent signer un pacte avec les pays pauvres sur le climat ou “nous serons condamnés” – c’est l’avertissement du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

S’exprimant avant le sommet sur le climat COP27 en Égypte, M. Guterres a déclaré que les pays les plus riches doivent aider les économies émergentes à accélérer leur transition vers les énergies renouvelables.

“La COP27 doit être le lieu où combler le fossé de l’ambition, le fossé de la crédibilité et le fossé de la solidarité”, a-t-il déclaré.

“Cela doit nous remettre sur la bonne voie pour réduire les émissions, renforcer la résilience et l’adaptation au climat, tenir la promesse sur le financement climatique et faire face aux pertes et aux dommages dus au changement climatique.”

Les pays riches ont émis plus que leur part de dioxyde de carbone piégeant la chaleur en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

Pendant ce temps, des pays plus pauvres comme le Pakistan, où les récentes inondations ont touché 33 millions de personnes, ont subi plus de dégâts que leur part d’émissions de carbone.

Après la COP26 de l’année dernière à Glasgow, le Programme des Nations Unies pour l’environnement a estimé que les pays en développement avaient besoin de 70 milliards de dollars par an pour l’adaptation – un chiffre qui devrait doubler d’ici 2030.

À l’approche de ce sommet, les nations les plus pauvres ont de nouveau poussé à l’aide financière des pays développés, appelant à un fonds pour les pertes et dommages afin de les indemniser pour les dommages irréparables liés au climat.

Mais la conférence s’est terminée sans résolution – les 356 millions de dollars engagés étaient bien en deçà de ce qui était nécessaire pour l’adaptation, et le fonds pour les pertes et dommages a été rejeté par les pays riches.

M. Guterres a déclaré que l’obtention de “résultats concrets” sur les pertes et dommages est le “test décisif de l’engagement des gouvernements” impliqués dans le sommet.

Il a ajouté: “Les pertes et les dommages ont été le problème toujours reporté.

“Il n’y a plus de temps pour le reporter.

“Nous devons reconnaître les pertes et les dommages et nous devons créer un cadre institutionnel pour y faire face.”

La COP27 débute dimanche dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh et se poursuivra jusqu’au 18 novembre.

Cela survient alors que les émissions de gaz à effet de serre sont sur le point d’augmenter de 10% et que les températures devraient augmenter jusqu’à 2,8 ° C d’ici la fin du siècle, a déclaré M. Guterres.

“Et cela signifie que notre planète est sur la bonne voie pour atteindre des points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible et provoqueront à jamais une augmentation catastrophique de la température”, a-t-il ajouté.

Et ce malgré l’accord de Paris de 2015 appelant à limiter les hausses de température à 1,5 ° C, un objectif qu’il a décrit comme étant “en soins intensifs”, bien qu’il soit “toujours possible de l’atteindre”.