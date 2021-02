Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que «toutes les hypothèses restent ouvertes» dans la recherche de l’origine du Covid-19, malgré la chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux mettant fin à des discussions importantes sur ce sujet même.

Lors d’une conférence de presse à Genève vendredi, le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus et Peter Ben Embarek, le chef de la mission d’enquête à Wuhan pour étudier les origines de la pandémie.

L’équipe d’Embarek n’a pas réussi à identifier la source du virus, mais a trouvé suffisamment de preuves et de témoignages pour dissiper efficacement l’idée qu’il avait en quelque sorte fui d’un laboratoire de virologie à Wuhan.

«L’hypothèse d’incident de laboratoire est extrêmement improbable», Dit Embarek. Il «N’est pas dans les hypothèses que nous proposerons pour de futures études.»

Cette remarque contraste fortement avec la propre déclaration du directeur général.

«Certaines questions ont été soulevées quant à savoir si certaines hypothèses ont été écartées. Après avoir discuté avec certains membres de l’équipe, je souhaite confirmer que toutes les hypothèses restent ouvertes et nécessitent une analyse et des études plus poussées ». Dit Tedros.

Des scientifiques chinois travaillant à Wuhan, la source largement reconnue de la pandémie mondiale qui a entraîné plus de 108 millions de cas et 2,3 millions de décès, qui ont été interrogés dans le cadre de la mission de l’OMS, ont nié avoir travaillé sur le SRAS-CoV-2 ou même posséder des échantillons de le virus qui cause Covid-19.

La suspicion largement répandue au sein de la communauté scientifique est que le virus est originaire de chauves-souris, incubateurs courants de virus, avant d’être transmis à l’homme via un mammifère intermédiaire inconnu.

Les premiers cas présumés de Covid-19 ont commencé à être signalés à Wuhan en décembre 2019, mais l’enquête de l’OMS à Wuhan n’a commencé qu’en janvier 2021.

À titre d’explication, Embarek a affirmé que les missions précédentes n’auraient pas eu la richesse de données et de preuves à examiner préparées par les scientifiques chinois avant l’arrivée de l’équipe de l’OMS.

«Ce n’était pas une mission d’aller chasser un animal sur le marché ou de chasser un patient quelque part», dit-il, ajoutant que le temps pour ce genre d’action était il y a plus d’un an.

