Le secrétaire général de l’AIFF veut une restructuration de la I-League pour assurer la survie des petits clubs

Le secrétaire général de la Fédération indienne de football (AIFF), Shaji Prabhakaran, estime « personnellement » que la I-League doit être restructurée afin que les petits clubs puissent survivre en réduisant les frais de voyage et d’hébergement de leurs joueurs.

Prabhakaran a déclaré qu’il proposera un dialogue entre les hauts gradés et les autres parties prenantes.

Il a déclaré que si l’argent dépensé pour la logistique était réduit, les clubs avec moins de budget survivraient et cela aiderait également la I-League à avoir plus d’équipes à travers le pays.

« La I-League s’étend de plus en plus vers de nouvelles géographies et nous devons conquérir de nouveaux clubs, en plus des anciens. Les clubs ne doivent pas mettre 80% de leur argent dans la logistique. Actuellement, ce n’est que 20% qui va au football, le reste va à la logistique. Ça ne peut pas être comme ça », a déclaré Prabhakaran à PTI.

« Nous devons voir comment nous pouvons réduire le coût de fonctionnement des clubs. L’idée n’est pas de réduire le budget, mais ce budget ne doit pas être utilisé comme coût de vol et d’hôtel. Il pourrait être utilisé pour le sol afin de créer un meilleur produit. »

Il a déclaré que l’AIFF ne devrait rien faire qui augmenterait le coût de fonctionnement des clubs et s’efforcerait plutôt de réduire leur fardeau.

« Les clubs mettent beaucoup d’argent dans le système, gérer un club n’est pas facile. Ils paient les joueurs et leur coût ne fait qu’augmenter. Nous ne devrions pas faire de telles choses que le coût (des clubs de course) augmente mais que le rendement se tarit. Si cela se produit, ils seront obligés de sortir (du système).

« En revanche, si nous facilitons la gestion des clubs en réduisant les coûts, leur nombre augmentera. Nous devons faire des choses qui amènent les clubs à dépenser moins pour des choses qui ne sont pas liées au football. »

Prabhakaran, cependant, a déclaré qu’aucune discussion formelle n’avait commencé sur une éventuelle restructuration de la I-League et que c’était sa « pensée personnelle à ce stade ».

« Ce n’est pas encore officiel. Je peux soumettre cela au comité de la ligue au bon moment. Mais nous devrions d’abord avoir une réunion avec les clubs. Nous laisserons cela aux clubs, au comité de la ligue et au comité exécutif. Nous aurons une discussion ouverte.

«Nous dépensons Rs 15 à 18 crore en I-League. Donc, nous devons nous demander : est-ce le bon format ? Est-ce la bonne valeur que les clubs, les joueurs et les autres parties prenantes obtiennent ?

« Si la I-League prend de la valeur, il nous sera plus facile d’obtenir des diffuseurs. Aujourd’hui, nous devons mendier. Cela motivera plus de clubs à participer à la I-League. »

Les dépenses de l’AIFF pour la Super Coupe au Kerala en avril « se sont effondrées »

Prabhakaran a également fait une évaluation franche de la Super Coupe qui s’est tenue au Kerala en avril, qui a vu une réponse tiède de la foule locale.

«Le comité de compétition a également délibéré à ce sujet. Nous avons reçu des rapports du terrain selon lesquels les équipes n’étaient pas intéressées à jouer certains matchs. Certaines équipes sont venues avec 13 joueurs. C’était comme s’ils (les clubs) devaient être là, alors ils étaient là.

« La compétition de coupe a une valeur. Nous devons apporter cette ancienne valeur dans la compétition de la Coupe », a déclaré Prabhakaran en référence à la précédente compétition de la Coupe de la Fédération.

Il a déclaré que l’AIFF avait dépensé 3,5 crores de roupies pour organiser la Super Coupe et s’est demandé si le tournoi en valait la peine.

« Personnellement, ce n’est pas la façon dont nous devrions faire, d’autant plus que nous travaillons dans une situation critique avec un petit budget. Mettre autant d’argent pour une compétition qui n’a pas de fans et où la compétitivité manque. Nous devons donc sérieusement examiner si nous utilisons cet argent pour le mieux ou non.

« Nous devons en discuter en interne ainsi qu’avec nos partenaires. Nous pouvons restructurer ce (tournoi) qui sera vraiment précieux pour le football, les supporters et les équipes participantes. Sinon, cet argent, nous l’avons mis à drainer. »

Prabhakaran a également déclaré que l’AIFF annoncera le calendrier de la I-League et de la Indian Women’s League en juillet afin que les clubs puissent planifier leurs activités à l’avance.

« Nous voulons annoncer le calendrier de la I-League d’ici juillet. Toutes les parties prenantes connaîtront le calendrier, les équipes pourront aller se commercialiser elles-mêmes et nous pourrons trouver le bon diffuseur. Nous avons la réunion du comité de la ligue cette semaine et nous discuterons de quelques points.

« IWL est une compétition ciblée pour nous et cette saison à venir, nous avons déjà huit équipes et avec leur accord, nous voulons avoir le calendrier. Nous aurons une réunion en juillet. »

Interrogé sur l’annonce récente des joueurs de l’IWL ayant un salaire minimum, Prabhakaran a déclaré: «Dix joueurs dans une équipe devraient avoir un salaire minimum de Rs 3,2 lakh, c’est la décision du comité exécutif. Que ce soit (le salaire minimum) pour les joueurs existants ou nouveaux, nous le laisserons aux clubs. »

Il a déclaré que l’AIFF annoncerait « quelque chose de grand et d’exceptionnel » d’ici juillet qui pourrait changer le football féminin dans le pays.

