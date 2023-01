Le secrétaire général de l’AFC, Datuk Seri Windsor John, s’engage à soutenir la Vision 2047 lors de sa visite en Inde

Le secrétaire général de l’AFC, Datuk Seri Windsor John, à son arrivée en Inde, a rencontré l’honorable ministre de la Jeunesse et des Sports Shri Anurag Thakur, ainsi que le directeur général de l’Autorité des sports de l’Inde, M. Sandip Pradhan à New Delhi, le mercredi 1er janvier. 25, 2023. Le président de la Fédération indienne de football, M. Kalyan Chaubey, et le secrétaire général, le Dr Shaji Prabhakaran, étaient présents à l’occasion.

Windsor John, qui a toujours porté un vif intérêt aux progrès et à la promotion du football indien, a été informé des détails de sa feuille de route stratégique de Vision 2047.

A LIRE AUSSI| Tirage au sort des demi-finales de l’UEFA Nations League : les Pays-Bas affronteront la Croatie alors que l’Espagne affrontera l’Italie

Au cours de sa discussion avec l’honorable ministre des Sports Shir Anurag Thakur, le DG SAI et les responsables de l’AIFF, il a apprécié la manière méticuleuse dont Vision 2047 a été planifiée et a espéré que toutes les parties prenantes travailleront ensemble pour en faire un succès. Il a en outre promis le soutien total de la Confédération asiatique de football à sa mise en œuvre et à renforcer la capacité du football indien à mettre ses plans en marche. Le secrétaire général de l’AFC a souhaité à l’Inde le meilleur dans ses efforts pour développer le beau jeu dans le pays et a espéré que l’Inde apporterait une plus grande contribution au football asiatique.

Le président de l’AIFF, M. Chaubey, a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de voir le secrétaire général de l’AFC et son équipe assurer leur soutien pour aider à faire passer le football indien à un nouveau niveau. L’AFC a toujours été un partenaire solide et a contribué au développement du football en Asie. Nous ne faisons que renforcer le partenariat pour construire un avenir meilleur.

Le secrétaire général, le Dr Prabhakaran, a déclaré: «Cette visite de l’AFC, avec toute son expérience et son expertise, nous a donné plus de confiance et d’encouragement qu’avec leur aide, nous pouvons renforcer davantage nos capacités et impliquer divers départements dans notre tentative de faire avancer le football indien. C’était formidable de recevoir les commentaires de l’AFC sur la feuille de route stratégique, qui ont été accueillis positivement. L’AFC a toujours cru au potentiel du football indien. Leur confiance dans le football indien et son nouveau leadership a grandi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici