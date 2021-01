Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a refusé à deux reprises de dire s’il pensait que le président Donald Trump était apte à occuper ses fonctions lors d’un entretien mardi.

Il ne divulguerait pas non plus s’il avait discuté du 25e amendement avec le vice-président Mike Pence ou le reste des membres restants du cabinet de Trump.

Azar a été pressé par l’hôte de «Good Morning America», George Stephanopoulos, de savoir si le président était en mesure de «s’acquitter des pouvoirs et devoirs de sa fonction».

Le mardi « Good Morning America », George Stephanopoulos (à gauche) a demandé à Azar (à droite) si le président était en mesure de « s’acquitter des pouvoirs et des fonctions de son bureau », et Azar n’a jamais répondu par oui ou par non.