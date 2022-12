Le secrétaire du camp de concentration nazi fait appel de sa condamnation — RT World News

Irmgard Furchner a été reconnu coupable la semaine dernière d’avoir été complice du meurtre de plus de 10 000 personnes

Une Allemande de 97 ans qui travaillait comme secrétaire dans un camp de concentration nazi a fait appel de sa récente condamnation. Irmgard Furchner, qui était adolescente lorsqu’elle travaillait au camp de Stutthof, a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour avoir aidé à la mort de milliers de prisonniers.

L’appel devant la Cour fédérale de justice allemande a été déposé par l’avocat de Furchner et soutenu par un autre avocat, selon un communiqué du tribunal d’État d’Itzehoe mercredi.

Furchner a été reconnue coupable la semaine dernière d’avoir été complice du meurtre de 10 505 personnes et de la tentative de meurtre de cinq autres alors qu’elle travaillait comme dactylographe civile au camp de concentration de Stutthof de 1943 à 1945, alors qu’elle avait 18-19 ans.

Elle a été jugée devant un tribunal pour mineurs en raison de son âge au moment des crimes et a été condamnée à deux ans de prison avec sursis.















Les avocats de Furchner ont fait valoir que sa connaissance des meurtres qui ont eu lieu à Stutthof – qui était situé sur le territoire polonais occupé près de la ville de Gdansk – ne pouvait être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Toutefois, le juge président Dominik Gross a déclaré qu’il était “tout simplement au-delà de toute imagination” que Furchner aurait pu ignorer ce qui se passait dans le camp.

Bien que Furchner n’ait participé directement à aucun des meurtres, un précédent juridique allemand permet à toute personne ayant travaillé dans un camp de concentration nazi d’être poursuivie en tant que complice des meurtres qui y ont été commis.

Le camp de Stutthof a fonctionné de septembre 1939 à mai 1945, avec environ 65 000 détenus mourant de malnutrition, de maladies non traitées, de conditions de travail insupportables, d’abus et d’exécutions pendant cette période.

Bien qu’il ait près d’un siècle, Furcher n’est pas la personne la plus âgée à avoir été condamnée pour avoir participé à l’Holocauste. Un ancien garde SS de 101 ans serait devenu le plus vieux criminel nazi jamais reconnu coupable lorsqu’il a été condamné à cinq ans de prison en juin pour avoir aidé à plus de 3 500 meurtres au camp de concentration de Sachsenhausen.