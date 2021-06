Brandon Lewis a de nouveau reconnu qu’un tweet qu’il a envoyé en janvier, dans lequel il affirmait « qu’il n’y a pas de frontière avec la mer d’Irlande », n’est pas tout à fait vrai.

« J’accepte pleinement que le tweet n’a pas bien vieilli », a déclaré dimanche le secrétaire d’Irlande du Nord à Andrew Marr lors de son apparition dans l’émission éponyme du diffuseur BBC1.

M. Marr avait montré à son invité une capture d’écran du tweet et lui avait demandé « d’accepter carrément que ce n’est pas vrai ».

Rapide à se défendre lui-même et le gouvernement, M. Lewis a répondu : « Le 1er janvier [when the tweet was published], nous avons été très clairs sur le fait que nous ne voulions pas de frontière maritime.

Il a ensuite blâmé l’UE pour sa mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord après le Brexit, qu’il a qualifié de « puriste ».

« Que s’est-il passé depuis [1 January] est-ce que nous avons vu la mise en œuvre du protocole, son exécution, la manière puriste que l’UE veut voir, a signifié que nous avons vu des perturbations en Irlande du Nord. »

Interrogé à plusieurs reprises par M. Marr s’il y avait « actuellement » une frontière irlandaise, M. Lewis a admis qu’il n’y avait pas de frontière maritime selon la définition traditionnelle, mais qu’il existait des obstacles au commerce.

« Si vous avez voyagé en Irlande du Nord, comme je le fais régulièrement, lorsque vous passez par les aéroports, vous ne passez pas par une frontière dans le sens où tout le monde s’attend à la frontière, mais je ne nie pas le fait qu’il y a de gros perturbation en Irlande du Nord pour les entreprises et les consommateurs.

« Nous devons rectifier cela et nous le ferons. »

Pressé de savoir s’il s’agissait d’un problème à résoudre pour les ministres du pays ou du bloc européen, M. Lewis a déclaré qu’il s’agissait d’une « chose à double sens », ajoutant que « l’UE doit faire preuve de la flexibilité dont ils continuent de parler ».

Sa réponse au tweet était similaire dans une interview avec le journal Belfast La lettre d’information en mars, quand il l’a présenté comme quelque chose qu’il croyait vraiment au moment où il l’a écrit.

« Chercher à mettre en place le protocole de manière à ce que les consommateurs d’Irlande du Nord ne le voient pas, ne le ressentent pas, n’aient aucun problème avec cela », a-t-il déclaré au journal. « Ce n’est clairement pas l’expérience vécue sur le terrain et c’est pourquoi nous avons pris des mesures au cours des deux derniers mois avec l’UE et nous avons évidemment pris les mesures unilatéralement la semaine dernière. »

Les dernières remarques du ministre du cabinet interviennent au milieu des pourparlers en cours entre le Royaume-Uni et l’UE pour réduire le fardeau des formalités administratives nécessaires pour acheminer les marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le protocole d’Irlande du Nord, qui a été convenu par les responsables britanniques et européens comme un moyen de maintenir la frontière terrestre sur l’île d’Irlande fluide, a créé une série de nouveaux contrôles et restrictions – en particulier sur le transport des produits britanniques en Irlande du Nord.

Une interdiction des viandes réfrigérées doit entrer en vigueur cette semaine – la soi-disant « guerre de la saucisse » – mais l’UE a indiqué qu’elle était disposée à accéder à une demande de l’administration de Boris Johnson pour prolonger une période d’exemption temporaire de l’interdiction pour un encore trois mois.

L’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni a déclaré la semaine dernière que le bloc « renversait la réglementation pour essayer de trouver une solution à ce problème ».

« Ce que nous n’aimions pas voir, c’était une action unilatérale du gouvernement en violation de ce que nous avions convenu », a ajouté Joao Vale de Almeida. « J’espère que c’est derrière nous maintenant, même si les procédures légales doivent se poursuivre, et que nous pourrons trouver une nouvelle façon de travailler sur ces questions. »

Les tensions continuent de monter en Irlande du Nord, les loyalistes affirmant que les accords commerciaux ont creusé un fossé constitutionnel entre eux et le reste du Royaume-Uni.

Il y a de nouvelles inquiétudes que la colère des loyalistes pourrait entraîner des violences pendant la saison sensible des défilés des ordres fidèles du pays pendant l’été. Cela survient après une série d’émeutes en avril – dont l’une a vu un bus détourné et incendié dans le centre-ville de Belfast – a éclaté en raison des troubles liés à la législation post-Brexit.

Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, doit comparaître lundi devant un comité de Stormont pour répondre aux questions sur la position du bloc sur le protocole.