Le secrétaire d’État républicain de l’Ohio, Frank LaRose, lance sa campagne pour le Sénat américain

COLUMBUS, Ohio (AP) – Le secrétaire d’État républicain de l’Ohio, Frank LaRose, a lancé lundi une candidature au Sénat américain, se joignant aux efforts du GOP pour tenter de renverser le démocrate Sherrod Brown l’année prochaine.

LaRose, 44 ans, en est à son deuxième mandat en tant que chef des élections de l’Ohio, l’un des emplois les plus en vue de l’État. Il a réussi à marcher sur une ligne délicate entre les factions du GOP divisées par des mensonges cousus par l’ancien président Donald Trump sur l’intégrité des élections pour obtenir un score convaincant de 59% du vote à l’échelle de l’État lors de sa candidature à la réélection de 2022.

Il a pris ses fonctions pour la première fois en 2019, avec un peu plus de 50% des voix, et avait auparavant passé huit ans en tant que sénateur d’État et a fait un tour en tant que béret vert de l’armée américaine.

LaRose a déjà des concurrents pour la nomination au GOP, notamment le sénateur d’État Matt Dolan, dont la famille possède les Cleveland Guardians du baseball, et Bernie Moreno, un riche propriétaire d’entreprise de Cleveland dont la candidature a été encouragée par Trump.

Dolan a fait sa première course au Sénat l’année dernière, investissant près de 11 millions de dollars de son propre argent – ​​le septième plus élevé parmi les autofinanciers à l’échelle nationale, selon le Center for Responsive Politics non partisan. Bien qu’il ait rejoint la primaire laide et prolongée relativement tard, Dolan a réussi à terminer troisième au milieu d’un peloton bondé.

Moreno, le beau-père du représentant américain républicain Max Miller, soutenu par Trump, était le 17e plus élevé parmi les autofinanciers à l’échelle nationale – lors d’une primaire sénatoriale de 2022 remplie de millionnaires. Le républicain JD Vance, un investisseur en capital-risque connu pour ses mémoires devenus un film, « Hillbilly Elegy », a finalement remporté le siège.

Le candidat à succès du GOP de l’année prochaine affrontera l’un des politiciens les plus gagnants et les plus anciens de l’Ohio. Les électeurs ont d’abord envoyé Brown au Sénat américain en 2007, après 14 ans en tant que membre du Congrès, deux mandats en tant que secrétaire d’État et huit ans en tant que représentant de l’État.

Mais Brown, avec l’un des records de vote les plus libéraux du Sénat, est considéré comme plus vulnérable que jamais cette fois-ci. C’est parce que l’État phare autrefois fiable semble maintenant être fermement républicain.

Les électeurs ont élu Trump à deux reprises par de larges marges et, en dehors de la Cour suprême de l’État, Brown est le seul démocrate à avoir remporté les élections dans tout l’État depuis 2006.

Julie Carr Smyth, Associated Press