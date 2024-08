Le secrétaire d’État refuse d’approuver le référendum local sur le contrôle des armes à feu à Memphis

Le secrétaire d’État Tre Hargett a déclaré lundi après-midi que son bureau n’approuverait pas un scrutin à Memphis qui comprendrait un référendum sur le contrôle des armes à feu imposé par le conseil municipal de Memphis.

La réaction de Hargett intervient quelques heures après que les dirigeants républicains du Tennessee ont menacé de retenir les recettes de la taxe de vente de Memphis si la mesure était soumise au vote en novembre.

« Le bon sens veut que les gouvernements locaux ne puissent pas outrepasser la loi de l’État pour délivrer un permis de conduire à un enfant de 12 ans, et ils ne peuvent pas non plus outrepasser les autres lois de l’État », a déclaré Hargett dans une déclaration par courriel à The Commercial Appeal. « Memphis n’a pas le pouvoir de contourner la loi de l’État. Notre bureau n’approuvera pas un bulletin de vote contenant des éléments déjà préemptés par la loi de l’État. »

Hargett a également informé lundi la Commission électorale du comté de Shelby que le référendum ne pouvait pas être soumis au vote car « les déclarations sans équivoque de l’Assemblée générale dans ces lois d’État préemptent de manière flagrante le référendum proposé dans l’ordonnance n° 5908 et ne laissent aucune autorité à la ville de Memphis pour proposer des amendements à la charte dans ces domaines de réglementation », a écrit Hargett dans une lettre partagée avec The Commercial Appeal.

La lettre cite deux lois d’État qui, selon le bureau du secrétaire d’État, empêchent le référendum d’être soumis au vote. L’une d’elles stipule, en partie, que « l’Assemblée générale préempte tout le domaine de la réglementation des armes à feu, des munitions ou des composants d’armes à feu ou de munitions, ou de combinaisons de ceux-ci ». L’autre stipule, en partie, que « l’Assemblée générale préempte tout le domaine de la législation concernant les ordonnances de protection contre les risques extrêmes ».

L’ordonnance référendaire adoptée par le conseil municipal de Memphis permettrait aux habitants de Memphis de voter sur trois mesures différentes de contrôle des armes à feu. Cependant, le conseil a noté lors de son adoption que le référendum agirait comme une « loi de déclenchement » et un sondage puisque la ville n’appliquerait pas les ordonnances.

« C’est un peu comme la législation habilitante que les États ont adoptée lorsque l’arrêt Roe v. Wade était la loi du pays, et ils ont adopté des interdictions d’avortement qui étaient illégales selon la loi fédérale », a déclaré le conseiller municipal Jeff Warren à la CA lors d’une interview téléphonique lundi après-midi. « Tout ce que cela fait, c’est permettre à l’État de pouvoir adopter des lois qui permettront à Memphis de faire ce pour quoi les électeurs votent. Nous ne pourrons pas promulguer cela. Nous ne pourrons rien faire avec cela tant que l’État n’aura pas adopté des lois qui disent que les villes de plus de 500 000 habitants ont le droit de faire ce que nous demandons ici. Nous avons donc besoin que l’État soit en mesure d’adopter ces lois avant que nous puissions les promulguer.

« Mais je pense que l’État doit écouter les gens et leur donner le droit de voter sur ce qu’ils pensent à ce sujet afin qu’ils puissent adopter des lois qui aident les grandes villes. »

L’avocat du conseil, Allan Wade, n’a pas voulu dire si des poursuites judiciaires seraient engagées lors d’un appel téléphonique avec le CA lundi après-midi. Wade a déclaré qu’il avait reçu la lettre de Hargett lundi, quelques instants avant de parler avec le CA, et qu’il ne savait pas si des poursuites judiciaires seraient engagées.

Le président du Conseil, JB Smiley Jr., a déclaré plus tard à la CA qu’il n’y avait pas eu de discussions sur un litige, mais a déclaré que le référendum figurant sur le bulletin de vote avait déjà été réglé en tant que question de droit, faisant référence à un Décision de la Cour suprême du Tennessee de 2004.

La Cour suprême a donné raison à la ville dans cette décision, affirmant qu’un référendum devait être soumis au vote parce que la commission électorale avait « outrepassé son autorité statutaire et constitutionnelle » et que la question de la constitutionnalité du référendum n’était pas mûre pour être tranchée.

Wade faisait partie de ce litige de 2004.

« Je pense que nous avons clairement montré que ce problème a déjà été abordé avec les municipalités locales », a déclaré Smiley à The CA. « Je ne sais tout simplement pas d’où le secrétaire d’État obtient ses informations, et cela ne m’inquiète pas vraiment. Ce que je ne vais pas faire, c’est faire des allers-retours avec qui que ce soit. Je respecte l’Assemblée générale et son droit de mettre en œuvre la législation. Ce que j’espère, pour le conseil, c’est qu’il soit respecté en tant qu’organisme, dûment élu par le peuple, pour évaluer ses citoyens sur ce qu’ils pensent d’une question particulière.

« Nous n’usurpons pas la loi. Nous ne contournons pas la loi de l’État. Nous respectons la loi. Mais nous la respectons aussi dans la mesure où nous savons que nous avons la possibilité de demander aux gens ce qu’ils pensent d’une certaine chose. »

