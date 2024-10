Le secrétaire d’État Hargett se rend à Memphis alors que le vote anticipé commence au Tennessee

Le secrétaire d’État du Tennessee, Tre Hargett, a déclaré que l’État peut s’attendre à voir environ 60 % des suffrages exprimés lors des élections générales au cours de la période de vote anticipé.

« … Lors du vote anticipé, nous verrons probablement 60%, peut-être même les deux tiers, des gens voter par anticipation », a-t-il déclaré. « Mais cela répartit réellement ce nombre d’électeurs sur quelques semaines, au lieu du jour du scrutin, où environ 33 à 40 % des personnes ont décidé de se présenter ce jour-là », a déclaré Hargett.

Hargett était dans le comté de Shelby mercredi matin pour le premier jour de vote anticipé dans l’État. Le vote anticipé a ouvert à 11 heures le 16 octobre, avec au moins 50 personnes faisant la queue devant la deuxième église baptiste d’East Memphis pour voter.

Le secrétaire d’État du Tennessee, Tre Hargett, pose un portrait à l’extérieur du lieu de vote anticipé de la deuxième église baptiste de Memphis, au Tennessee, le mercredi 16 octobre 2024.

« J’aime voir des gens passionnés par ce sujet… s’assurer qu’ils participeront à leur forme de gouvernement », a déclaré Hargett à propos de cette ligne. « Je prône souvent cela : chaque fois que vous n’allez pas voter, vous confiez les clés du pouvoir du gouvernement à ceux qui (votent) ».

Le vote anticipé est disponible dans des dizaines d’endroits autour du comté de Shelby, et les électeurs peuvent choisir l’endroit qu’ils choisissent pour voter plus tôt. Le message de Hargett aux électeurs est de lire le bulletin de vote avant de se rendre aux urnes et de se renseigner sur les questions en jeu.

« Pour ceux qui n’ont pas l’impression de pouvoir trouver de bonnes informations sur ce qui va figurer sur leur bulletin de vote, où aller voter, ils peuvent se rendre au bureau de vote. Site Web de la Commission électorale du comté de Shelby« , a déclaré Hargett.

Les électeurs font la queue dans un lieu de vote anticipé à la Second Baptist Church de Memphis, Tennessee, le premier jour du vote anticipé pour l’élection du 5 novembre, le mercredi 16 octobre 2024.

The Commercial Appeal propose également un guide de l’électeur en ligne disponible gratuitement pour tous les lecteurs. Le guide comprend des informations sur les candidats et les référendums.

Pour les électeurs de la ville de Memphis, il y aura une série de questions allant des exigences de résidence pour les candidats au conseil municipal à la réforme des armes à feu.

En ce qui concerne les référendums sur les armes à feu, Hargett a déclaré que les tribunaux se sont déjà prononcés sur les questions figurant sur le bulletin de vote.

En août, la commission électorale du comté de Shelby a déclaré qu’elle n’inscrirait pas les questions liées aux armes à feu sur le bulletin de vote, Hargett déclarant également qu’il n’approuverait pas non plus les mesures inscrites sur le bulletin de vote.

L’affaire a été portée devant le tribunal de la chancellerie, la chancelière du comté de Shelby, Melanie Taylor Jefferson, décidant que les référendums sur les armes à feu devraient être inscrits sur le bulletin de vote.

Brooke Muckerman couvre le gouvernement et la politique pour The Commercial Appeal.

