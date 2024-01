Le secrétaire d’État géorgien déclare qu’il est inconstitutionnel que le conseil d’administration le supervise, mais les législateurs ne sont pas d’accord

ATLANTA (AP) — Une tentative d’affirmer que la commission électorale d’État nommée par la Géorgie a le pouvoir légal d’enquêter sur le secrétaire d’État républicain. Brad RaffenspergerLa gestion des élections par Washington s’est transformée en une confrontation constitutionnelle mardi, avec un avocat de Raffensperger affirmant que les membres du conseil d’administration ne peuvent pas légalement le superviser.

“Il n’y a aucun précédent pour qu’un conseil d’administration non élu de personnes nommées politiques supervise les membres du pouvoir exécutif”, a écrit Charlene McGowan, avocate générale de Raffensperger. “Donner à un conseil de bureaucrates non élus un pouvoir illimité sur le pouvoir exécutif de l’État est une proposition politique dangereuse. “.

Mais le Comité sénatorial d’éthique n’a pas été d’accord et a voté en faveur de l’avancement Projet de loi du Sénat 358. La proposition retirerait Raffensperger de son poste sans droit de vote au conseil d’administration, permettrait au conseil d’embaucher des enquêteurs électoraux au lieu de s’appuyer uniquement sur ceux travaillant pour Raffensperger et donnerait clairement au conseil d’administration le pouvoir d’enquêter sur le secrétaire d’État.

“Nous cherchons à habiliter le Conseil électoral de l’État afin qu’il puisse avoir une responsabilité de surveillance et qu’il n’y ait aucune confusion quant à l’origine de cette responsabilité de surveillance”, a déclaré le président du comité d’éthique, Max Burns, un républicain de Sylvania.

Ce n’est qu’une partie des efforts déployés par les législateurs républicains pour modifier la manière dont les élections se déroulent en Géorgie.

La défense inébranlable de Raffensperger des élections géorgiennes de 2020, remportées de justesse par le président démocrate Joe Biden, et son rejet d’un appel par Donald Trump « trouver » davantage de voix républicaines a fait de lui une figure nationale. Mais Raffensperger est également un paria parmi de nombreux militants républicains, qui continuent de promouvoir les fausses affirmations de Trump selon lesquelles les résultats de la Géorgie en 2020 ont été entachés de fraude et que Trump était le vainqueur légitime. Et ces militants continuent d’exercer des pressions sur Les législateurs républicains de Géorgiequi seront élus cette année.

Les militants ont poussé le Commission électorale d’État pour enquêter si Raffensperger a mal géré son audit des résultats 2020 du comté de Fulton, motivé par des allégations de fraude non prouvées. Le conseil d’administration s’est retrouvé dans l’impasse 2 contre 2 en décembre sur la question de savoir s’il disposait d’une telle autorité, et deux membres du conseil ont demandé aux législateurs de clarifier la loi.

Un avocat qui travaille pour le corps législatif a déclaré mardi aux membres du comité que la question de savoir si le Conseil électoral de l’État pouvait réglementer le secrétaire d’État était « une question ouverte en vertu du droit constitutionnel géorgien », mais a déclaré que la mesure n’affecterait pas les fonctions de Raffensperger telles que définies dans la constitution. Les partisans ont déclaré qu’ils pouvaient aller de l’avant parce que la plupart des responsabilités électorales de Raffensperger sont définies dans la loi de l’État et non dans la Constitution géorgienne.

“Ils relèvent tous de la loi générale que l’Assemblée générale de Géorgie a adoptée au fil du temps dans l’histoire de notre État”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Steve Gooch, un républicain de Dahlonega. “Nous pouvons donc les changer, les amender comme nous le souhaitons, à travers le processus législatif.”

McGowan a averti que les législateurs aidaient les personnes qui souhaitent annuler les résultats légitimes des élections et pourraient autoriser le conseil d’administration à faire obstacle à la certification des résultats présidentiels de 2024 en Géorgie.

« En fait, cette proposition est poussée par un petit groupe de militants qui continuent de demander la décertification des résultats de l’élection présidentielle de 2020, avec l’intention apparente de donner au Conseil électoral de l’État la possibilité d’interférer, voire d’empêcher le secrétaire d’État de certifiant les résultats de l’élection présidentielle de 2024 », a écrit McGowan.

Les législateurs souhaitent également que Raffensperger supprime les codes informatiques utilisés pour compter la plupart des bulletins de vote en Géorgie, qu’il corrige plus rapidement les vulnérabilités des logiciels des machines à voter et qu’il inclue davantage de fonctionnalités de sécurité des bulletins de vote.

Ni Raffensperger ni aucun de ses collaborateurs ne sont apparus lors de la réunion du comité sénatorial de mardi, un contraste avec le témoignage du député de Raffensperger, Gabriel Sterling, donné mardi à une sous-commission des affaires gouvernementales de la Chambre sur d’autres projets de loi.

Sterling a déclaré que Raffensperger soutenait un projet de loi visant à tamponner les bulletins de vote avec un filigrane pour garantir que les électeurs sachent qu’ils ne sont pas faux. Il a également exprimé son soutien à une mesure proposant des audits post-électoraux plus nombreux et plus stricts pour garantir que les machines comptent correctement les bulletins de vote. Et le président des Affaires gouvernementales, John LaHood, un républicain de Valdosta, a accepté d’amender un projet de loi appelant à ce que des numérisations haute résolution des bulletins de vote soient publiées pour inspection publique après que Sterling ait déclaré que les scanners actuels ne produisent que des images de faible résolution.

LaHood a également proposé un projet de loi soutenu par le président républicain de la Chambre, Jon Burns, qui obligerait la Géorgie à cesser d’utiliser les codes QR pour compter les bulletins de vote d’ici le 1er juillet. Les opposants affirment que les électeurs ne peuvent pas être sûrs que les codes informatiques correspondent aux choix imprimés sur leurs bulletins de vote.

« Chacun des membres de notre commission a déclaré que ses citoyens ne faisaient pas confiance au code QR. Alors allons-y et débarrassons-nous-en », a récemment déclaré Sen Brandon Beach, un républicain d’Alpharetta.

Raffensperger a déclaré la semaine dernière aux législateurs qu’il soutenait une initiative visant à scanner « un texte lisible par l’homme », les noms imprimés sur les bulletins de vote, pour compter les votes. Mais il a déclaré qu’il était impossible de procéder à un tel changement avant l’élection présidentielle de novembre.

L’élimination des codes QR coûterait 15 millions de dollars pour acheter plus de 32 000 imprimantes de bulletins de vote dans tout l’État, a estimé le bureau de Raffensperger.

Le sous-comité de la Chambre n’a pas entendu de témoignages mardi sur le projet de loi visant à interdire les codes QR. LaHood a ensuite déclaré qu’il espérait que le bureau de Raffensperger pourrait proposer une nouvelle solution utilisant un logiciel de reconnaissance optique de caractères.