La dernière preuve vidéo que l’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, qualifie de « pistolet fumant » qui « prouve » que l’élection est frauduleuse a été examinée par le bureau du secrétaire d’État républicain, qui n’a rien trouvé de tel.

Giuliani a présenté de nouvelles preuves vidéo comme une révélation lors d’une audience jeudi à Atlanta jeudi – après avoir présenté ses allégations de fraude électorale dans le Michigan, l’Arizona et la Pennsylvanie.

«La cassette vidéo ne ment pas. Les démocrates du comté de Fulton ont volé les élections. C’est désormais hors de doute. Allez à la bande! il a tweeté.

TEST D’ODEUR: Un responsable des élections en Géorgie a déclaré qu’une vidéo d’Atlanta que l’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, qualifiait de « pistolet fumant » était en fait un « traitement normal du scrutin »

« FUMEUR DE GÉORGIE », a-t-il tweeté jeudi.

«L’ÉLECTION EN GÉORGIE EST MAINTENANT PROUVÉE ÊTRE UNE FRAUDE», a-t-il écrit dans un autre tweet.

Lors de l’audience, Giuliani a présenté des preuves sur bande vidéo – qu’il a dit n’avoir vues que la nuit précédente – prétendant montrer une fraude à State Farm Arena, le plus grand centre de vote de Géorgie.

On y voit un groupe de quatre personnes qui montre des gens qui sortent au moins quatre urnes sous une table et les comptent ensuite.

Un témoin a décrit une « dame aux tresses blondes » retirant des boîtes de scrutin sous une table noire pour le dépouillement.

Le témoin de Giuliani a affirmé qu’il n’y avait pas d’observateur électoral présent – et que les bulletins de vote sont donc frauduleux.

Jacki Pick, un avocat bénévole en Géorgie qui a présenté les preuves au Sénat de l’État, a déclaré: « La même personne qui est restée derrière, la personne qui a nettoyé l’endroit sous le prétexte que nous allons arrêter de compter est la personne qui a mis le table là à 8,22 heures du matin. J’ai vu quatre valises sortir de dessous la table.

Le bureau du secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger a regardé la vidéo et a découvert que rien d’anormal ne s’était produit

Jacki Pick, un avocat bénévole en Géorgie qui a présenté les preuves au Sénat de l’État, a déclaré que quatre valises sortaient de sous une table sur le site alors qu’aucun superviseur des élections n’était présent.

L’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a rapporté à bout de souffle les preuves de « fraude », que Twitter a qualifiée de « contestée »

L’avocate de Giuliana et Trump, Jenna Ellis, a fait une tournée nationale pour invoquer la fraude électorale

Mais le secrétaire d’État républicain de Géorgie, Brad Raffensperger, a déjà examiné les allégations et n’a rien trouvé, a rapporté WSB, la filiale d’ABC à Atlanta.

Gabriel Sterling, le directeur de la mise en œuvre du vote de l’État qui a supplié les gens de retenir les affirmations erronées parce que « quelqu’un va se blesser », a également démystifié la théorie.

« La vidéo de 90 secondes de travailleurs électoraux à State Farm Arena, prétendant montrer la fraude a été regardée dans son intégralité (heures) par les enquêteurs de @GaSecofState. Montre le traitement normal du scrutin. Voici le fait de le vérifier », a-t-il tweeté.

Selon la vérification des faits, il a tweeté: « Deux hauts fonctionnaires du bureau du secrétaire d’État de Géorgie et un surveillant du conseil des élections d’État ont chacun déclaré à Lead Stories que leurs enquêtes n’avaient rien révélé de suspect dans la vidéo. »

Giuliani a cherché à qualifier la vidéo de « bande de braquage de banque » et a exhorté la législature géorgienne contrôlée par les républicains à annuler le vote de l’État pour le président élu Joe Biden.

«La cassette« Bank Heist »change le résultat en Géorgie. La législature de l’État n’a d’autre choix que d’assumer ses pouvoirs en vertu de la Constitution américaine, article II (1) [2] et sélectionnez les électeurs de Trump. Plus important, il semble e [stet] ayez le courage de le faire », a-t-il écrit.

Lors d’une audience antérieure menée par le Comité de surveillance du gouvernement du Sénat, Ryan Germany, l’avocat général du bureau de Raffesnperger, a déclaré les responsables «n’ont rien vu qui suggérerait une fraude généralisée ou des problèmes généralisés avec le système électoral», a rapporté le Augusta Chronicle.

L’État a procédé à deux recomptages, dont un décompte manuel des 5 millions de bulletins de vote, qui a abouti à un vote de 12 000 pour Joe Biden.

Au cours de la présentation, Giuliani a affirmé qu’au total il y avait eu «231 188 bulletins de vote avec aucun enregistrement de retour du tout et vous avez pu 134 000 d’entre eux, mais vous avez conservé 96 600 votes là où il n’y avait aucun enregistrement de retour pour eux».

«Qu’est-ce que cela suggère? Demanda Giulani. «Phantom vote», dit-il.

La vidéo est la première fois que l’équipe juridique du président présente des preuves de fraude électorale.

Selon CBS, il y a environ 6 000 bulletins de vote dans chaque urne, ce qui, s’il était exact, représenterait environ 24 000 votes potentiels.

Lors de la présentation, il y avait au moins un législateur qui a remis en question la validité de la vidéo.

« La question est, depuis que cela a été démystifié à plusieurs reprises, quelles preuves pouvez-vous nous donner pour contrer ce que nos responsables électoraux nous ont présenté il y a seulement une heure? » dit le législateur.

Pick a répondu: « Vous venez de le voir, vos fonctionnaires doivent regarder la vidéo. »

La vérification des faits, effectuée par le site Web Lead Stories, a démenti chacune des affirmations – y compris l’affirmation critique selon laquelle les observateurs du scrutin ont été sommés de partir et que les bulletins de vote ont été transportés dans des «valises».

« Les responsables ont déclaré que les bulletins de vote vus dans la vidéo se trouvaient dans des contenants ordinaires – pas des valises – et qu’ils avaient été retirés de leurs enveloppes et traités alors que les médias d’information et les observateurs électoraux du Parti républicain et de la campagne Trump étaient présents », a-t-il constaté . « Les médias et les observateurs du parti n’ont jamais été invités à partir parce que le décompte était terminé pour la nuit, mais ils ont apparemment suivi les travailleurs qui ont quitté une fois leur travail d’ouverture des enveloppes terminé », a déclaré l’enquêteur en chef du secrétaire d’État au blog. Elle a déclaré que les observateurs étaient libres de revenir à tout moment et que la loi de l’État autorisait, mais n’exigeait pas, leur présence.

Pendant ce temps, dans le dernier dossier embarrassant déposé par les forces poursuivant les efforts du président Trump pour annuler l’élection, le dernier dossier de l’avocat Sidney Powell affirme que les machines de Dominion Voting Systems ont pris 2,5% des voix de l’État « de M. Biden et les ont retournées à M. Trump. pour un vote frauduleux de plus de 5 pour cent de plus ».

L’affirmation centrale de Powell, qui faisait partie de l’équipe juridique de Trump mais qui n’est pas actuellement selon la campagne, est que les machines ont inversé les votes. à Biden. D’autres dépôts ont inclus des fautes de frappe importantes et ont mentionné des comtés qui ne sont pas dans l’État où les dépôts réclamaient une fraude.