Le secrétaire d’État du Michigan refuse de retirer Trump du scrutin présidentiel, mais l’affaire n’est pas terminée | Politique et élections | Détroit

La secrétaire d'État Jocelyn Benson.

La secrétaire d’État Jocelyn Benson a refusé d’exclure Donald Trump du scrutin de 2024 dans le Michigan, affirmant qu’elle n’avait pas le pouvoir de le faire, même si l’ancien président avait violé le 14e amendement de la Constitution américaine.

La décision de Benson faisait suite à une contestation judiciaire le mois dernier déposée par l’éminent militant citoyen Robert Davis, qui affirmait que Trump n’était pas éligible pour un autre mandat parce que la constitution interdisait aux insurgés d’exercer leurs fonctions.

L’article 3 du 14e amendement, datant de la guerre civile, empêche ceux qui « se sont engagés dans une insurrection ou une rébellion » contre les États-Unis d’exercer leurs fonctions.

Dans une lettre adressée à Davis mardi soir, Benson, une démocrate, affirme qu’elle n’a pas le pouvoir de retirer Trump du scrutin, même s’il violait le 14e amendement.

« En vertu de la loi électorale, le corps législatif n’a pas expressément autorisé le secrétaire d’État à déterminer si un candidat à la présidence est ‘disqualifié en vertu de l’article 3 du quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis' », indique la lettre. « En conséquence, même en supposant que la demande réponde aux exigences de l’article 63, le Bureau refuse de rendre une décision déclaratoire », a-t-elle ajouté, faisant référence à la Loi sur les procédures administratives du Michigan.

Davis n’abandonne pas et dit qu’il envisage d’intenter prochainement une action en justice demandant à un tribunal « de déclarer que le secrétaire d’État a une obligation légale claire de déterminer les qualifications d’un candidat à la présidentielle et si ces candidats à la présidentielle sont admissibles en vertu des dispositions de la loi américaine. Constitution. »

« Une action en justice est certainement nécessaire puisque la secrétaire d’État refuse de respecter son serment d’office », a déclaré Davis. Horaires du métro. « La Constitution du Michigan l’oblige à soutenir la constitution du Michigan et celle des États-Unis, et son refus de respecter son serment d’office reflète clairement le fait qu’elle a peur de l’ancien président et de ses partisans. Elle veut que la justice fasse son travail à sa place.

Des militants ont fait des tentatives similaires dans d’autres États. Plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral de Floride a rejeté un procès qui a tenté de retirer Trump du scrutin présidentiel en vertu du 14e amendement. Le juge a statué qu’« un citoyen n’a pas qualité pour contester la qualification d’un autre individu pour occuper une fonction publique ».

Mais cela ne signifie pas que les tentatives visant à retirer Trump du scrutin sont vouées à l’échec. Dans l’affaire de Floride, le juge ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de l’éligibilité de Trump. La décision était simplement basée sur la qualité juridique. D’autres poursuites ont également été intentées au Colorado et au Minnesota.

Avant que Davis ne dépose une contestation judiciaire, Benson a longuement parlé des tentatives visant à retirer Trump du scrutin en 2017. une interview sur MSNBCaffirmant que le secrétaire d’État « sera peut-être le premier à agir sur ces questions, mais nous ne serons pas le dernier mot ».

« Ce sera aux tribunaux de décider, probablement à la Cour suprême », a déclaré Benson, ajoutant : « Nous connaissons l’impact que cette décision peut avoir non seulement parmi nos électeurs mais dans la nation. Et donc nous prenons cela au sérieux. Nous l’examinons attentivement. Et nous pesons toutes les questions épineuses en jeu. »

Benson a également déclaré que la décision ne serait pas facile et qu’elle devait être prise sans influence politique. Elle a souligné que Trump n’avait pas été reconnu coupable d’insurrection.

« Si nous ne voulons pas fonder cela sur une condamnation en vertu de la loi, alors comment pouvons-nous garantir une procédure régulière ? » elle a demandé. « Comment définissons-nous « insurrection » ou « rébellion ? Qui prend cette décision ?

Pendant ce temps, Davis se dit déçu de ce qu’il considère comme la décision de Benson d’esquiver sa responsabilité.

«Lorsque les gens se présentent aux élections, il y a des moments où ils doivent prendre des décisions difficiles», explique Davis. « C’est pour cela que les gens sont élus. Son refus et sa négligence de faire respecter la constitution de ce grand État et du gouvernement fédéral illustrent clairement son incompétence.»

