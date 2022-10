Le secrétaire d’État du GOP du Minnesota veut des règles plus strictes

ST. PAUL, Minnesota (AP) – L’Assemblée législative du Minnesota devrait exiger que le bureau du secrétaire d’État relise les bulletins de vote de chaque comté avant qu’ils ne soient envoyés par la poste, a déclaré jeudi la challenger républicain Kim Crockett alors qu’elle dénonçait les erreurs d’impression des bulletins de vote dans quatre comtés.

Crockett a reconnu que la loi de l’État n’exigeait pas que le bureau du secrétaire d’État examine les bulletins de vote de chaque circonscription de l’État pour en vérifier l’exactitude – cela a longtemps été la responsabilité des comtés du Minnesota. Mais elle a suggéré que le titulaire démocrate Steve Simon aurait dû détecter les erreurs de toute façon, puisque les comtés sont tenus d’envoyer des copies à son bureau.

“Je pense que c’est une responsabilité conjointe, certainement, entre le bureau du secrétaire et les comtés, et c’est quelque chose que je pense que la législature doit intervenir et corriger immédiatement”, a déclaré Crockett lors d’une conférence de presse.

Crockett a été un critique sévère dans la campagne sur la façon dont Simon insiste sur la facilité de vote. Elle a répété sa déclaration précédente selon laquelle les élections de 2020 avaient été “truquées” contre le président Donald Trump et a qualifié les mesures de Simon pour faciliter le vote au milieu de la pandémie d'”anarchiques et partisanes”. Les tribunaux ont accepté bon nombre de ces mesures temporaires, mais se sont prononcés contre certaines.

Alors que les fausses allégations de Trump concernant une fraude généralisée ont conduit nombre de ses partisans à douter de l’intégrité du processus électoral, de multiples examens, contestations judiciaires et hauts responsables de l’administration Trump ont affirmé qu’aucune fraude n’aurait changé les résultats.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se méfiait des résultats du Minnesota de 2020, lorsque le président Joe Biden a porté l’État, Crockett a répondu: “Je ne pense pas que nous saurons jamais précisément ce qui s’est passé.”

La porte-parole de Simon, Cassondra Knudson, a déclaré que son bureau était toujours ouvert aux suggestions visant à améliorer l’administration électorale, mais qu’il souhaiterait examiner pleinement toute proposition et consulter les responsables électoraux locaux avant d’engager leur soutien.

“Nous pensons que les responsables des élections locales sont les experts et leur faisons confiance pour faire leur travail avec diligence”, a ajouté Knudson dans un e-mail. “Lors des récentes erreurs d’impression dans les bulletins de vote, chaque problème a été rapidement identifié et des mesures rapides ont été prises pour garantir une solution qui satisfasse à la fois les personnes inscrites sur le bulletin de vote et les électeurs.”

Le vote au Minnesota a commencé le 23 septembre. Le problème dans les comtés de Roseau et de Kittson, dans le nord-ouest du Minnesota, était que le même fournisseur avait omis d’inclure les désignations de parti des candidats lorsqu’il avait imprimé leurs bulletins de vote. Le vendeur a également laissé de côté la désignation «titulaire» à côté des candidats à la magistrature en poste cherchant à être réélus, bien qu’il n’y ait pas de postes de juge contestés sur le bulletin de vote dans ces comtés cette année.

La Cour suprême du Minnesota a autorisé lundi les deux comtés à réimprimer les bulletins de vote. Les résidents qui ont déjà voté et qui souhaitent changer d’avis seront informés qu’ils peuvent voter à nouveau. Sinon, leurs votes compteront toujours. Environ 150 bulletins de vote ont été retournés entre les deux comtés avant que les erreurs ne fassent surface, a rapporté la radio publique du Minnesota.

Les deux comtés sont peu peuplés mais ont largement voté pour Donald Trump lors des élections de 2020.

Une erreur d’écriture dans le comté de Ramsey, qui a conduit à des bulletins de vote par correspondance portant le nom d’un candidat décédé du GOP dans un district législatif de la région de St. Paul, a été résolue de la même manière plus tôt ce mois-ci. L’autorisation de corriger une autre erreur d’impression, dans le comté de Murray, dans le sud-ouest du Minnesota, qui impliquait les mauvais numéros de district pour les élections législatives, est en attente de la Cour suprême.

Steve Karnowski, l’Associated Press