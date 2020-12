Le télégraphe

Les drames d’espionnage israéliens attisent l’intérêt pour rejoindre l’agence secrète du Mossad

Il est souvent considéré comme le plus secret et le plus impitoyable de tous les réseaux d’espionnage, sortant brièvement de l’ombre pour affronter les ennemis d’Israël avant de disparaître à nouveau. Mais une vague de thrillers d’espionnage mordants sur les sites Web de streaming, ainsi que l’assassinat très médiatisé d’un scientifique iranien le mois dernier, ont placé le Mossad fermement sous les yeux du public. D’anciens espions du service de renseignement d’élite disent qu’il est toujours à la recherche de recrues alors qu’il s’adapte aux nouveaux dangers de la région, et que les programmes télévisés tels que « Tehran » d’Apple TV et « The Spy » de Netflix, alimentent les applications. «Quand les gens voient les films de James Bond, ou Téhéran, ils veulent en faire partie», a déclaré au Daily Telegraph l’ancien agent du Mossad Avner Avraham, qui dit que c’est 007 qui l’a attiré le premier vers le service. « Vous pouvez voyager, le gouvernement vous paie, c’est amusant, c’est parfois dangereux et vous êtes très fier de servir votre pays … et donc les gens veulent se joindre », a déclaré M. Avraham, qui a travaillé comme officier du Mossad pendant 28 ans. «Téhéran», en particulier, présente des parallèles avec les événements qui se déroulent dans le monde réel aujourd’hui, car il met en scène une jeune femme secrète du Mossad en opération dans la capitale iranienne. Le 27 novembre, le scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh a été abattu près de Téhéran dans un embuscade qui semblait avoir été tirée directement du scénario de la série d’espionnage israélienne, diffusée pour la première fois sur le réseau public Kan.