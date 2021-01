Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, est évacué alors que des fans de MAGA entourent son bureau

Publicité

Des membres de la milice se sont rassemblés devant le Capitole de Géorgie et des manifestants pro-Trump se seraient infiltrés dans le palais d’État du Kansas, alors que des émeutes suite à la perte électorale du président éclataient dans tout le pays.

Des violences ont éclaté à Washington DC mercredi après que des milliers de partisans de Trump ont violé les périmètres de sécurité du Capitole, les législateurs à l’intérieur de la chambre de la Chambre étant exhortés à mettre des masques à gaz alors que des gaz lacrymogènes ont été tirés dans la rotonde.

Dans les heures qui ont suivi, une milice armée aurait encerclé le bâtiment du Capitole de l’État de Géorgie, 200 manifestants ont fait irruption dans l’État du Kansas et le Capitole de l’État du Nouveau-Mexique a été évacué.

Des scènes similaires ont également été signalées dans le Colorado, l’Oregon et Sacramento, tandis que des bandes de manifestants sont descendues dans les rues de Los Angeles devant l’hôtel de ville.

À Atlanta, la police du Capitole de Géorgie a escorté le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et son personnel hors du bâtiment peu avant 15 heures.

Les partisans de Trump ont tenté d’entrer dans le bâtiment pour présenter des « griefs écrits » sur la perte électorale du président sortant en novembre, selon la Constitution du Atlanta Journal.

ATLANTA: La foule était composée d’environ 25 personnes, dont certaines portaient des fusils d’assaut

OREGON: des manifestants organisent un rassemblement de soutien au président américain Donald Trump au Capitole de l’État de l’Oregon à Salem

LA: Des manifestants pro-Trump manifestent en soutien au président américain Donald Trump devant la mairie

SACRAMENTO: Des centaines de personnes se sont également rassemblées à l’extérieur du Capitole de Californie mercredi, renonçant aux drapeaux Trump et américain

ATLANTA: La police du Capitole de Géorgie a escorté le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger (ci-dessus) et son personnel hors du bâtiment peu avant 15 heures.

ATLANTA: Chester Doles, membre de l’ex Klu Klux Klan, au centre, chef des American Patriots USA, parcourt le troisième étage du Georgia State Capitol building à la recherche du bureau du secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger

Le secrétaire adjoint Jordan Fuchs a déclaré au média: « Nous avons entendu des informations faisant état de menaces et sommes partis immédiatement ».

Le développement fait suite à un petit rassemblement pacifique «Stop the Steal» qui contrastait avec le chaos qui a éclaté à Washington.

La foule était composée d’environ 25 personnes, dont certaines portaient des fusils d’assaut, et comprenait des personnalités notables, à savoir l’ancien chef du Ku Klux Klan, Chester Doles.

Doles a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’il a posé pour une photo avec le sénateur Kelly Loeffler lors d’une campagne républicaine.

Tout en exprimant leur colère face au résultat des élections, la manifestation a été en grande partie pacifique, selon les informations locales.

Ailleurs dans le pays, environ 200 manifestants se sont rassemblés à l’intérieur du Statehouse du Kansas à Topeka mercredi après-midi.

Le rassemblement a commencé en début d’après-midi et alors que la plupart des manifestants ont quitté le complexe du Capitole, quelques dizaines sont restés dans le bâtiment avec des pancartes et des drapeaux en soutien au président.

Ils se sont déplacés pacifiquement dans le bâtiment, ont déclaré des responsables, avec plusieurs agents de la patrouille routière du Kansas observant de loin.

La foule a scandé « arrêtez le vol », « quatre ans de plus » et « plus de masques », une référence à l’opposition de nombreux partisans de Trump aux restrictions relatives aux coronavirus, comme exiger que les gens portent des masques en public, a rapporté KCTV.

Un porte-parole du KHP a déclaré qu’il ne prévoyait pas de renforcer la sécurité dans le bâtiment de l’État et que les personnes dans le bâtiment étaient autorisées à y être.

On ne sait pas si la gouverneure Laura Kelly était dans le bâtiment à l’époque ou si elle a été évacuée.

Ceci est une histoire en développement…