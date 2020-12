Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé mardi que son choix pour occuper le siège du vice-président élu Kamala Harris au Sénat était le secrétaire d’État de Californie, Alex Padilla.

Padilla entrera dans l’histoire en tant que premier Latino à représenter la Californie au Sénat américain.

Le choix n’est pas une surprise, grâce aux liens étroits de Padilla avec Newsom.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a choisi le secrétaire d’État Alex Padilla pour siéger au Sénat américain au siège laissé vacant par la vice-présidente élue Kamala Harris

« Le fils d’immigrants mexicains – cuisinier et femme de ménage – Alex Padilla s’est frayé un chemin depuis ses modestes débuts jusqu’aux couloirs du MIT, du conseil municipal de Los Angeles et du Sénat de l’État, et est devenu un défenseur national du droit de vote en tant que secrétaire de Californie État », a déclaré Newsom dans un communiqué. «Maintenant, il servira dans les couloirs du Capitole de notre nation en tant que prochain sénateur des États-Unis de Californie.

Le bureau de Newsom a également publié une vidéo du gouverneur démocrate de l’État demandant à Padilla s’il voulait le poste.

Lors d’un appel vidéo, Newsom fait de petites conversations avec Padilla, puis évoque la défunte mère du fonctionnaire, qui a immigré à Los Angeles, en Californie, en provenance du Mexique.

«Pouvez-vous imaginer ce qu’ils, quelle maman, penseraient maintenant alors que je vous demande si vous voulez être le prochain sénateur des États-Unis du grand état de Californie? Newsom a déclaré.

Padilla a pris une seconde pour réagir et a ensuite dit: «Vous êtes sérieux?

« C’est le fonctionnaire – c’est la demande, frère », répondit Newsom.

Padilla prit quelques secondes de plus pour le prendre, secouant la tête pour comprendre.

«Je suis un homme honoré. Et je suis honoré. À cause d’eux. Je ne peux pas vous dire combien de crêpes mon père a retourné ou d’œufs qu’il a brouillés pour essayer de nous fournir ou les nombreuses années de ma mère à nettoyer les maisons, faisant la même chose », a déclaré Padilla.

Il a déclaré que son éducation avait influencé sa volonté d’élargir l’accès des électeurs.

«C’est pourquoi j’essaie si fort de m’assurer que notre démocratie est aussi inclusive que la Californie que nous avons construite», a-t-il poursuivi. « Et c’est une sacrée perspective importante à apporter à Washington. »

Newsom a répondu que Padilla aurait cette chance.

«Tu dois dire oui mec, dit Newsom.

«Absolument», répondit Padilla, ajoutant qu’il était «prêt» pour le défi.