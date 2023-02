Le secrétaire d’État Blinken reporte la réunion de Xi au sujet du ballon espion chinois

Si vous voulez avoir une idée de la tension des relations américano-chinoises, considérez ceci : un ballon vient de faire dérailler un sommet diplomatique.

D’accord, pas n’importe quel ballon – un ballon de surveillance qui appartient à la République populaire de Chine et qui dérive actuellement dans l’espace aérien américain. Sa présence a conduit le secrétaire d’État Antony Blinken à reporter sine die une rencontre prévue avec le président chinois Xi Jinping.

Le gouvernement chinois a confirmé que le ballon leur appartenait, bien qu’il prétende qu’il est “principalement civil” et qu’il étudie la météo. Le vent, dit la Chine, a fait dévier le ballon de sa trajectoire, ce qui ressemble à une chose qui arrive aux ballons, sauf qu’il doit s’agir de vents très spécifiques qui viennent de transporter le ballon au-dessus de certains “sites sensibles”, comme l’a dit le Pentagone. . Plus précisément, le ballon a été repéré dans le Montana, qui abrite l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires. Le Pentagone a également déclaré que le ballon était “maniable”.

C’est pourquoi les États-Unis rejettent apparemment l’explication innocente de la Chine et ont qualifié la présence du ballon dans l’espace aérien américain de “violation manifeste de notre souveraineté, ainsi que du droit international, et il est inacceptable que cela se soit produit”.

Les États-Unis ont également annulé cette rencontre très attendue entre Blinken et Xi à Pékin, signe de la fragilité actuelle des relations entre Pékin et Washington. Il y a eu des ballons espions auparavant, et il existe des moyens plus furtifs de surveiller et d’espionner – ce que tout le monde, y compris les États-Unis, fait. Mais ce revers lent a fait dérailler même les efforts de dialogue les plus élémentaires. Ajoutez à cela les manœuvres politiques américaines sur la politique chinoise de l’administration Biden, et bien sûr, ce truc de ballon exploserait.

Le ballon espion flotte toujours au-dessus des États-Unis, mais ce n’est pas la chose dont vous devriez vous inquiéter

À l’heure actuelle, le ballon est toujours au-dessus des États-Unis à une altitude d’environ 60 000 pieds. (Pour référence, les avions volent à environ 35 000 pieds.) L’équipement de surveillance à lui seul est de la taille de deux à trois autobus scolaires, ont déclaré les responsables, la partie ballon étant encore plus grande. Les responsables du Pentagone ont déclaré vendredi qu’il se trouvait “quelque part au-dessus du centre” du pays, en direction de l’est, et ils s’attendent à ce qu’il traîne encore quelques jours.

Le Pentagone a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une menace militaire ou physique, et un haut responsable de la défense a déclaré lors d’un briefing jeudi que, sur la base de ce que les États-Unis peuvent dire, “cela ne crée pas de valeur ajoutée significative au-delà de ce que la RPC est probablement capable pour collecter à travers des choses comme des satellites en orbite terrestre basse “- c’est-à-dire que Pékin n’obtient pas vraiment les bonnes choses. Les États-Unis prennent toujours des mesures supplémentaires pour verrouiller les informations, mais ont déclaré qu’ils avaient exclu de les abattre car les débris qui en résulteraient pourraient causer encore plus de dégâts que le ballon lui-même.

Mais la réponse ferme des États-Unis et l’obscurcissement probable de la Chine montrent à quel point cette relation est instable. Ni Washington ni Pékin n’ont une idée claire de la façon de communiquer ou de résoudre les conflits, et n’ont même pas beaucoup de canaux pour s’entraîner régulièrement à le faire. Cette ambiguïté rend plus probable une erreur de calcul ou une escalade. Alors que la Chine cherche à renforcer sa puissance à l’étranger et que les États-Unis cherchent à la contenir ou à la restreindre, la possibilité d’appels rapprochés ou de malentendus se développera avec elle. Et toutes les erreurs de communication ne sont peut-être pas si faibles. C’était un ballon lent, après tout, pas, disons, une quasi-collision d’avions militaires.

C’est exactement ce que le voyage de Blinken à Pékin était censé aider à résoudre. Sa visite visait à stabiliser la relation et à tirer parti du mois de novembre sommet entre Biden et Xi à Bali qui a au moins offert une lueur d’espoir que les deux puissances voulaient trouver des moyens de s’engager. Un haut responsable du département d’État a déclaré lors d’un briefing vendredi qu’il n’avait pas de calendrier pour reprogrammer le voyage de Blinken, mais que les États-Unis estimaient que si Blinken se rendait à Pékin maintenant, “cela aurait considérablement réduit l’agenda que nous aurions pu traiter”. En d’autres termes, ils parleraient juste du ballon espion, comme tout le monde.

Le climat intérieur polarisé aux États-Unis complique également cela. Biden, comme son prédécesseur Donald Trump, a maintenu des politiques assez bellicistes à l’égard de la Chine, notamment en maintenant les tarifs de Trump en place ; freiner la vente de la technologie des semi-conducteurs et inciter les alliés et partenaires à faire de même ; et continuer à soutenir fermement Taïwan.

Pourtant, les républicains, en particulier, ont accusé l’administration Biden d’être insuffisamment dure envers la Chine. De nombreux dirigeants ont saisi l’incident du ballon comme un exemple des échecs de l’administration. “Le mépris éhonté de la Chine pour la souveraineté américaine est une action déstabilisatrice qui doit être traitée, et le président Biden ne peut pas rester silencieux”, a-t-il ajouté. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a tweeté.

L’agressivité croissante envers la Chine obscurcit la réalité et la réponse de la politique étrangère des États-Unis. Tant que les États-Unis considèrent la Chine comme une menace – et une menace directe pour les États-Unis –, un ballon espion apparemment à faible enjeu peut devenir une crise de sécurité nationale. Il existe des préoccupations de sécurité légitimes concernant les tactiques de surveillance de la Chine et ce qu’elle fait avec les informations recueillies – mais honnêtement, le Parti communiste chinois n’a pas besoin d’un ballon pour cela, juste peut-être de votre téléphone portable.

Rien de tout cela n’augure bien d’un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine, et cet incident montre qu’en ce moment, Washington et Pékin luttent puissamment pour rendre ces tensions plus prévisibles et gérables.