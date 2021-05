Le secrétaire d’État américain Tony Blinken a déclaré que l’administration Biden travaillait «dans les coulisses» pour mettre fin à la violence en Israël et en Palestine. Pourtant, l’administration a l’intention de vendre à Israël pour 735 millions de dollars de bombes.

Au milieu des appels mondiaux à la retenue, Israël et le groupe militant palestinien Hamas ont continué à échanger des roquettes et des missiles au cours de la semaine dernière. 10 Israéliens ont été tués et environ 200 Palestiniens, dont au moins 58 enfants, ont perdu la vie, selon des sources palestiniennes.





Aussi sur rt.com

Un commandant du Jihad islamique à Gaza tué par une frappe aérienne israélienne alors que Netanyahu promet qu’il n’y aura pas de fin au conflit







Blinken a annoncé lundi que les États-Unis « Travaillé 24 heures sur 24 par les voies diplomatiques pour essayer de mettre fin au conflit. » S’exprimant lors d’une réunion d’information conjointe avec le ministre des Affaires étrangères du Danemark à Copenhague, Blinken a déclaré que l’administration Biden travaillait «Intensément», dans un « Dans les coulisses » effort pour rétablir la paix dans la région.

«Nous sommes prêts à apporter notre soutien si les parties… recherchent un cessez-le-feu», Blinken a ajouté, appelant les deux parties à protéger les civils.

Aucune des deux parties n’a ouvertement exprimé son intérêt pour un cessez-le-feu, bien que la BBC ait cité lundi des rapports des médias locaux selon lesquels le Hamas avait approché des responsables israéliens avec une offre de cesser les hostilités, pour être repoussé. Dans un discours télévisé dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la campagne de bombardement de son pays sur Gaza se poursuivrait en « pleine puissance, » et qu’Israël « Veut percevoir un prix élevé » sur le Hamas.

Et malgré l’appel au calme de Blinken, l’administration Biden poursuit une vente massive d’armes à Israël. Selon un rapport du Washington Post qui a éclaté des heures avant son discours à Copenhague, l’administration a officiellement notifié au Congrès le 5 mai – une semaine avant le début de l’offensive de roquettes du Hamas sur Israël – qu’elle avait l’intention de vendre pour 735 millions de dollars d’armes à l’État juif.

Le gros de la cargaison, a rapporté le Post, se compose de kits de munitions d’attaque directe conjointes (JDAMS). Ces kits se fixent sur des bombes «stupides» ordinaires, les transformant en munitions à guidage de précision.





Aussi sur rt.com

Les avions de Tsahal lancent des « attaques massives » contre Gaza alors que la violence entre dans la deuxième semaine







Les législateurs ont 20 jours pour s’opposer à une vente d’armes une fois notifiée, mais le soutien à Israël est un problème rare avec un soutien bipartisan à Washington. Le président Biden lui-même s’est entretenu avec Netanyahu vendredi et a réitéré «Droit de se défendre», tandis que le sénateur républicain Ted Cruz a annoncé le même jour qu’il se rendrait bientôt en Israël «Pour évaluer ce dont ils ont besoin pour protéger leur sécurité nationale.» À travers les administrations Obama, Trump et Biden, les États-Unis ont donné à Israël 3,8 milliards de dollars par an en aide militaire.

Bien que le soutien à Israël soit resté inébranlable entre les administrations, il y a une opposition croissante de la gauche à la volonté des États-Unis de financer les exploits militaires du pays. Rep. Mark Pocan (D-Wisconsin), qui avec plus de deux douzaines de ses collègues progressistes a demanda Blinken de condamner la construction de colonies par Israël et les expulsions forcées sur les terres revendiquées par les Palestiniens, déclaré la semaine dernière que « L’aide américaine ne devrait pas être un financement » Activités militaires d’Israël.

Les opinions de Pocan sont partagées par certains des noms les plus connus de l’aile progressiste de son parti – la républicaine de New York Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar du Minnesota pour n’en nommer que deux – mais les dirigeants démocrates et républicains à la Chambre et au Sénat sont résolus à soutenir Israël. , tout comme Biden, dont la campagne promettait un «Engagement indéfectible envers la sécurité d’Israël.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!