Le secrétaire d’État Antony Blinken s’exprime sur la politique américaine envers la Chine

WASHINGTON – Le secrétaire d’État Antony Blinken s’apprête à décrire la Chine comme “le défi à long terme le plus sérieux pour l’ordre international”, alors même que le monde est aux prises avec la guerre de la Russie en Ukraine.

“La Chine est le seul pays ayant à la fois l’intention de remodeler l’ordre international – et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire”, devrait dire Blinken dans un discours à l’Université George Washington, selon extraits publiés par le Département d’État.

“La vision de Pékin nous éloignerait des valeurs universelles qui ont soutenu tant de progrès dans le monde au cours des 75 dernières années”, s’apprête à dire Blinken.

Le discours qui décrira la politique de l’administration Biden envers la Chine intervient alors que les États-Unis avertissent Pékin de ne pas aider Moscou à imposer des sanctions mondiales pour l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin. Cela fait également suite à un effort de l’administration Biden pour revenir sur son commentaire selon lequel les États-Unis étaient prêts à utiliser leur armée pour défendre Taïwan, ce qui a provoqué la colère de Pékin.