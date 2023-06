Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’administration Biden a averti que davantage de troubles sont possibles en Russie après un coup d’État de courte durée fomenté par un groupe de mercenaires autrefois fidèle à Poutine.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a fait la prédiction dimanche dans les premiers commentaires d’un haut responsable de l’administration sur l’avenir de la Russie après un tourbillon de 48 heures qui a laissé le chef du groupe Wagner en exil après que ses troupes ont marché sur Moscou.

« C’est une histoire qui se déroule, et je pense que nous sommes au milieu d’une image animée », a déclaré M. Blinken dans l’émission CBS. Affronter la nation. « Nous n’avons pas vu le dernier acte. Nous le surveillons de très près. »

Il a poursuivi en disant que la rébellion a montré de « vraies fissures » dans la structure du pouvoir du président russe Vladimir Poutine et a soulevé des « questions profondes » sur sa capacité à conserver ce pouvoir.

Ses commentaires sont intervenus après que le Kremlin a annoncé que le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, accepterait un accord l’obligeant à quitter la Russie pour la Biélorussie en échange de l’immunité des membres de Wagner qui est en première ligne de l’invasion russe de l’Ukraine depuis des mois.

M. Prigozhin s’est de plus en plus exprimé sur les échecs du commandement russe et a accusé les généraux du pays de mal gérer la guerre.

Un haut responsable de l’administration a également déclaré Le Washington Post que les agences de renseignement américaines sont au courant de l’attaque imminente du groupe de mercenaires depuis le début du mois de juin.

Les remarques de M. Blinken sont conformes à de nombreux commentateurs aux États-Unis et en Europe qui ont prédit que le contrôle de M. Poutine sur la Russie et son armée continuera de diminuer à mesure que de nouvelles victoires seront remportées par l’Ukraine contre ses ennemis envahisseurs.

« C’est la plus grande crise de son temps au pouvoir depuis [Putin] est devenu président en 2000 », a déclaré dimanche à MSNBC Michael McFaul, ancien ambassadeur américain en Russie.

L’exil de M. Prigozhin est à tout le moins un œil au beurre noir pour M. Poutine étant donné qu’il y a un jour, le dirigeant russe dénonçait les forces avancées de Wagner comme des traîtres et jurait des représailles.

Selon les rapports, aucune des personnes impliquées dans le soulèvement ne verra les conséquences de ses actions.

M. Blinken a également déclaré dimanche qu’il s’attendait à ce que le public en sache davantage dans les prochains jours sur les concessions que M. Prigozhin a pu obtenir dans son accord avec M. Poutine.

« Nous n’avons toujours pas de finalité en termes de ce qui a été réellement convenu entre Prigozhin et Poutine », a-t-il déclaré à CBS News.

« Je soupçonne que nous allons en savoir plus dans les jours et les semaines à venir sur l’accord qu’ils ont conclu. »