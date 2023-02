Le secrétaire d’État américain reporte son voyage en Chine au milieu d’une controverse sur les dirigeables

Anthony Blinken, secrétaire d’État américain, a reporté vendredi son voyage en Chine.

Ceci après qu’un dirigeable chinois a été vu voler au-dessus des États-Unis.

La Chine affirme que le dirigeable appartenait à des “civils” et s’était égaré sur le territoire américain.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken reporte une visite en Chine qui devait commencer vendredi après qu’un ballon espion chinois a été suivi en train de voler à travers le pays, a rapporté ABC News.

Le réseau a déclaré que Blinken ne voulait pas faire exploser la situation en annulant sa visite, mais ne voulait pas non plus que l’incident domine ses rencontres avec les responsables chinois.

La Chine a regretté vendredi que ce qu’elle a appelé un dirigeable “civil” se soit égaré sur le territoire américain, un incident qui a déclenché une fureur politique aux États-Unis.

Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade de l’armée de l’air, Patrick Ryder, a déclaré aux journalistes jeudi que le gouvernement suivait un ballon de surveillance à haute altitude au-dessus de la zone continentale des États-Unis et a déclaré qu’il “voyageait à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial et ne présentait pas un militaire ou physique menace pour les personnes sur le terrain. »

Les chefs militaires américains ont envisagé d’abattre le ballon au-dessus du Montana mercredi, mais le président Joe Biden a finalement décidé de ne pas le faire en raison du risque pour la sécurité des débris, ont déclaré jeudi des responsables américains.

Un dirigeable chinois a été vu survolant les États-Unis. AFP CHASE DOAK / AFP

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le ballon était destiné à la météorologie civile et à d’autres fins scientifiques et qu’il regrettait que le dirigeable se soit égaré dans l’espace aérien américain.

Il a déclaré qu’il continuerait à communiquer avec les États-Unis pour “gérer correctement” la situation inattendue. Un porte-parole du gouvernement chinois a déclaré plus tôt que “la Chine n’a pas l’intention de violer le territoire terrestre et l’espace aérien d’un pays souverain”.

Des responsables américains ont déclaré avoir soulevé la question avec leurs homologues chinois par la voie diplomatique.

Un responsable américain a déclaré :

Nous leur avons communiqué le sérieux avec lequel nous prenons cette question.

Un responsable américain a déclaré que le ballon avait été évalué comme ayant “une valeur ajoutée limitée du point de vue de la collecte de renseignements”.

Les États-Unis ont pris la “garde” du ballon lorsqu’il est entré dans l’espace aérien américain et l’ont observé avec des avions militaires américains pilotés, a déclaré un responsable américain.

Un responsable américain a déclaré que la trajectoire de vol porterait le ballon au-dessus d’un certain nombre de sites sensibles, mais n’a pas donné de détails. La base aérienne de Malmstrom dans le Montana abrite 150 silos de missiles balistiques intercontinentaux.

Le ministère canadien de la Défense a déclaré qu’un “ballon de surveillance à haute altitude” avait été détecté et qu’il surveillait un “deuxième incident potentiel”, sans donner plus de détails, ajoutant qu’il était en contact fréquent avec les États-Unis.

La nouvelle a d’abord été annoncée jeudi alors que le directeur de la CIA, William Burns, s’exprimait lors d’un événement à l’Université de Georgetown à Washington, où il a qualifié la Chine de “plus grand défi géopolitique” auquel sont confrontés les États-Unis.

Le sénateur américain Marco Rubio, le plus grand républicain de la commission sénatoriale du renseignement, a déclaré que le ballon espion était alarmant mais pas surprenant.

Rubio a déclaré sur Twitter :

Le niveau d’espionnage dirigé contre notre pays par Pékin s’est considérablement accru et effronté au cours des 5 dernières années.

Les relations entre la Chine et les États-Unis se sont détériorées ces dernières années, en particulier à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan en août, qui a provoqué des exercices militaires chinois dramatiques près de l’île autonome.

Depuis lors, Washington et Pékin ont cherché à communiquer plus fréquemment et à éviter que les liens ne se détériorent.

L’aéroport de Billings, dans le Montana, a émis un arrêt au sol alors que l’armée mobilisait des moyens, y compris des avions de combat F-22 au cas où Biden ordonne que le ballon soit abattu.

Le fonctionnaire a déclaré :

Nous voulions nous assurer que nous nous coordonnions avec les autorités civiles pour vider l’espace aérien autour de cette zone potentielle.

“Mais même avec ces mesures de protection prises, nos commandants militaires ont jugé que nous n’avions pas suffisamment réduit le risque. Nous n’avons donc pas tiré.”

L’expert de la défense John Parachini a estimé que la taille du ballon équivalait à trois longueurs de bus.

Chase Doak, un habitant de Billings, qui l’a filmé mercredi, a d’abord déclaré qu’il pensait que c’était une star.

Il a déclaré à Reuters :

Mais je pensais que c’était un peu fou parce que c’était en plein jour et quand je l’ai regardé, c’était juste trop gros pour être une star.

Ces ballons opèrent généralement entre 24 000 et 37 000 m, bien au-dessus de l’endroit où vole le trafic aérien commercial. Les avions de chasse les plus performants n’opèrent généralement pas au-dessus de 65 000 pieds, bien que les avions espions tels que le U-2 aient un plafond de service de 80 000 pieds ou plus.

Craig Singleton, un expert chinois de la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que ces ballons avaient été largement utilisés par les États-Unis et l’Union soviétique pendant la guerre froide et constituaient une méthode de collecte de renseignements peu coûteuse.