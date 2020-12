Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré que la Russie était probablement à l’origine de la cyberattaque massive contre plusieurs agences et organisations gouvernementales.

« Nous pouvons dire assez clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette activité », a déclaré Pompeo lors d’une émission de radio conservatrice, déclarant qu’ils « déballaient toujours » ce que c’était.

Il a qualifié «d’effort significatif» d’utiliser un logiciel pour intégrer du code dans les systèmes du gouvernement américain, mais n’a pas fourni d’autres détails.

Le président américain Donald Trump a gardé le silence sur le piratage qui, selon les responsables, présentait un «risque grave» pour le pays.

L’Agence américaine pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures a déclaré qu’il s’agissait d’un «adversaire patient, doté de ressources suffisantes et ciblé, qui a maintenu une activité de longue durée sur les réseaux de victimes».

Que savons-nous de la cyberattaque?

Il a été révélé la semaine dernière que des attaquants avaient installé des logiciels malveillants sur la plate-forme de surveillance d’une entreprise américaine SolarWinds. La plateforme aurait pu être installée par jusqu’à 18 000 clients, SolarWinds a dit.

Ce piratage généralisé a eu un impact sur plusieurs agences gouvernementales, organisations et entreprises privées américaines et se poursuivait depuis au moins mars.

Il a d’abord été révélé au gouvernement par la société de cybersécurité FireEye.

Kevin Mandia, PDG de FireEye, a écrit dans un article de blog du 8 décembre que sa société avait fait l’objet d’un piratage et qu’il avait « conclu que nous assistons à une attaque d’une nation dotée de capacités offensives de premier plan ».

Le président de Microsoft, Brad Smith, dont l’entreprise assiste dans la réponse, a déclaré que le piratage avait touché au moins 40 agences gouvernementales et autres organisations.

Au moins 80% de ces organisations se trouvaient aux États-Unis, mais il y avait des victimes dans sept autres pays: le Canada, le Mexique, la Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni, Israël et les Émirats arabes unis.

Des experts ont déclaré à l’Associated Press que la reconstruction des réseaux et la découverte de ce qui s’était passé pourraient prendre des mois.

Les démocrates disent aussi que la Russie est probablement derrière cela

Les membres démocrates du Congrès qui ont été informés du piratage ont également déclaré que les Russes étaient probablement derrière.

« Nous avons appris ces dernières semaines une violation massive de la cybersécurité de notre gouvernement, probablement par les Russes », a déclaré le sénateur de l’Illinois Dick Durbin au Sénat.

« Il a toutes les marques et empreintes digitales d’un projet de Vladimir Poutine, un effort continu de la Russie pour saper les États-Unis, pour compromettre notre sécurité nationale et pour créer le chaos chaque fois que possible. »

Durbin a déclaré que les informations dont ils disposaient étaient « déconcertantes » et que de plus en plus d’agences gouvernementales découvraient qu’elles avaient été compromises chaque jour.

« Combien ils savent, ce qu’ils ont gagné, combien ils nous ont compromis, nous ne le savons pas encore », a déclaré Durbin.

Le président élu Joe Biden a déclaré jeudi dans un communiqué que ce qui avait été révélé à propos du piratage était « très préoccupant ».

Biden a déclaré qu’il ferait de la cybersécurité une « priorité absolue » et traiterait la violation dès son entrée en fonction.