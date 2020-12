Le secrétaire d’État américain a riposté contre la Chine en tweetant une image représentant une bouteille de vin rouge australien populaire – alors que les dirigeants mondiaux se précipitent pour soutenir leurs amis Down Under.

Les vignobles australiens ont été frappés par des tarifs de 200 pour cent paralysants par la Chine, alors que la nation communiste intensifie la guerre commerciale entre les deux pays.

Mike Pompeo a tweeté l’image le 27 décembre, qui présentait également un passage biblique surligné de Corinthiens sur l’importance de lutter pour la liberté.

La baisse australienne était un Max’s Cabernet Sauvignon South Australia de 2017, qui se vend entre 20 $ et 30 $.

« Ce soir, nous adorons librement Jésus-Christ et buvons du vin australien – deux choses que le PCC n’autorise pas #FightForFreedom », M. Pompeo tweeté.

Le tweet du secrétaire d’État américain Mike Pompeo (photo ci-dessus) qui est rapidement devenu viral

Lundi après-midi, le tweet comptait plus de 65 500 likes sur les réseaux sociaux et a été retweeté environ 13 600 fois par les abonnés Twitter.

Plus tôt ce mois-ci, les dirigeants politiques du monde entier se sont ralliés à l’Australie en réponse aux tarifs chinois sur le vin qui menacent de paralyser l’industrie de 6 milliards de dollars.

L’industrie vinicole australienne exporte 39 pour cent de tout son produit vers la Chine.

L’introduction d’énormes tarifs douaniers, apportés comme un retour sur investissement après que le Premier ministre Scott Morrison a appelé à une enquête sur l’origine du coronavirus à Wuhan, en Chine en avril, pourrait voir l’industrie décimée.

De nombreuses entreprises souffraient déjà, ayant été durement touchées par les feux de brousse et la sécheresse au cours des 12 derniers mois.

De nombreux politiciens craignent que la Chine essaie d’affirmer sa domination sur l’Australie alors que les relations entre les deux pays atteignent un creux historique.

Des politiciens du monde entier se sont récemment rassemblés pour produire une vidéo exhortant des millions de buveurs à s’approvisionner en vin australien.

« Le gouvernement chinois a remis à l’Australie une liste de 14 griefs exigeant que l’Australie cesse d’exprimer sa défense des droits de l’homme et de l’ordre fondé sur des règles », a déclaré le sénateur australien Kimberley Kitching dans la vidéo.

« La Chine a annulé toute une gamme d’importations australiennes dans le but de nous intimider et d’abandonner nos valeurs. »

Elle a averti qu’il ne s’agissait pas seulement d’une attaque contre Canberra, mais d’un tir à travers la proue de «pays libres partout».

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo (photo) a montré son soutien à l’Australie alors que les tensions commerciales se poursuivent avec la Chine

Penfolds a la réputation à travers le monde comme l’un des meilleurs vignerons d’Australie (image en stock) mais est désormais également soumis aux tarifs

Apparaissant également dans la vidéo, le sénateur américain Ted Yoho a déclaré que s’il « aime normalement » le vin californien, il prévoyait de boire « quelque chose d’un peu différent en décembre parce que nos amis ont besoin de notre aide » – avec une bouteille de Penfolds en arrière-plan.

« En décembre, nous vous demandons de vous joindre à nous pour lutter contre l’intimidation autoritaire de Xi Jinping », a ajouté la politicienne slovaque Miriam Lexmann.

« En buvant une ou deux bouteilles de vin australien et en faisant savoir au Parti communiste chinois que nous ne serons pas victimes d’intimidation », a ajouté la députée suédoise Elisabet Lann dans la vidéo, avec deux bouteilles de vin à côté d’elle alors qu’elle berçait un verre.

Les relations entre l’Australie et la Chine ont atteint leur point le plus bas depuis des décennies cette année avec une litanie de disputes diplomatiques compromettant le partenariat économique solide.

Marchés d’exportation totaux de l’Australie en 2019 1. Chine: 135 milliards de dollars (33% du total des exportations australiennes) 2. Japon: 36 milliards de dollars (9%) 3. Corée du Sud: 21 milliards de dollars (5%) 4. Royaume-Uni: 16 milliards de dollars (3,8%) 5. États-Unis: 15 milliards de dollars (3,7%) Source: Worldstopexports.com

L’interdiction de Huawei du réseau 5G du pays en 2018 pour des raisons de sécurité nationale a exaspéré l’État totalitaire, mais c’est l’appel de M. Morrison à une enquête internationale indépendante sur les origines du coronavirus plus tôt cette année qui a provoqué une réponse drastique de Pékin. .

La Chine a immédiatement imposé le tarif de 80 pour cent sur l’orge australienne, suspendu les importations de bœuf et dit aux étudiants et aux touristes de ne pas voyager en dessous.

Pékin a de nouveau répondu avec fureur et indignation au début de décembre lorsque M. Morrison s’est rendu au Japon – l’un des plus grands rivaux historiques de la Chine – pour renforcer les liens commerciaux et militaires.

Quelques jours après, Pékin a publié une liste de 14 griefs contre l’Australie.

La liste de blanchisserie comprenait tout, des « rapports médiatiques injustes » à la critique de Canberra de la Chine sur ses violations des droits de l’homme, car la Chine a ciblé jusqu’à 20 milliards de dollars d’exportations clés australiennes – y compris l’orge, le charbon, le sucre, le bois, le homard, le cuivre, le coton et du vin.