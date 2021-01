Des politiciens et des diplomates de premier plan ont appelé à la libération immédiate d’Alexei Navalny hier soir après que la figure de l’opposition russe a été arrêtée par les forces de sécurité quelques minutes après son retour à Moscou.

Les États-Unis, l’Union européenne, plusieurs gouvernements de l’UE, le Canada et un assistant principal du président élu américain Joe Biden ont appelé à sa libération, certains dans l’UE demandant de nouvelles sanctions contre Moscou.

Navalny et sa femme Yulia ont volé en Russie hier depuis Berlin pour la première fois depuis qu’il se battait pour la vie après avoir été empoisonné avec l’arme chimique Noivchok il y a cinq mois.

Le Kremlin avait ordonné à Navalny de revenir en disant que son séjour continu en Allemagne, où il avait été transporté dans le coma en août, violait une peine de prison avec sursis contre lui. Ils l’ont averti qu’il risquait d’être arrêté à l’atterrissage.

Mais après que Navalny a été arrêté hier soir à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a conduit la condamnation de Moscou.

Le secrétaire d’État américain sortant, Mike Pompeo, a déclaré que les États-Unis « condamnaient fermement » la décision d’arrêter le critique du Kremlin Alexei Navalny

Pompeo a qualifié sa détention de « la dernière d’une série de tentatives pour faire taire Navalny et d’autres personnalités de l’opposition et des voix indépendantes qui critiquent les autorités russes ».

Le critique du Kremlin Alexei Navalny (manteau vert) a été arrêté par les autorités russes quelques minutes après son atterrissage à Moscou avec son épouse Yulia (devant le cadre en masque)

Pompeo, qui sert dans l’administration Trump sortante, a déclaré que les États-Unis « condamnaient fermement » sa décision d’arrêter Navalny et ont qualifié sa détention de « dernière d’une série de tentatives pour faire taire Navalny et d’autres personnalités de l’opposition et des voix indépendantes Autorités russes.

Pompeo a ajouté sur Twitter: « Profondément troublé par la décision de la Russie d’arrêter Aleksey Navalny.

« Les dirigeants politiques confiants ne craignent pas les voix concurrentes, ni ne voient la nécessité de commettre des violences contre ou de détenir à tort des opposants politiques. »

Le choix du président élu américain Joe Biden comme conseiller à la sécurité nationale a appelé les autorités russes à libérer Navalny.

‘Monsieur. Navalny devrait être immédiatement libéré et les auteurs de l’attaque scandaleuse contre sa vie doivent être tenus pour responsables », a déclaré Jake Sullivan dans un tweet.

Un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré: «Nous sommes profondément préoccupés par la détention, le 17 janvier, d’Alexei Navalny.

« Au lieu de persécuter la victime de ce crime terrible, les autorités russes devraient enquêter sur la manière dont une arme chimique en est venue à être utilisée sur le sol russe. »

Les alliés de Navalny ont pointé du doigt le président russe Vladimir Poutine (photo) après que le chef de l’opposition soit tombé malade, mais le Kremlin a rejeté les allégations

Charles Michel, président du Conseil européen, a exigé la libération immédiate de Navalny.

Et la Lituanie, membre de l’UE, a déclaré dimanche qu’elle demanderait à Bruxelles d’imposer rapidement de nouvelles sanctions à la Russie, ce que le ministre tchèque des Affaires étrangères Tomas Petricek a déclaré vouloir discuter.

Des groupes de défense des droits humains se sont joints aux appels, Amnesty International affirmant que Navalny était devenu un prisonnier d’opinion et accusant les autorités russes de mener «une campagne implacable» pour le faire taire.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a écrit sur Twitter que la détention de Navalny était « inacceptable », tandis que le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que l’arrestation était « très préoccupante ».

« M. Navalny devrait être immédiatement libéré et les auteurs de l’attaque scandaleuse contre sa vie doivent être tenus pour responsables », a tweeté le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan.

Mais les responsables impénitents du Kremlin ont réagi du jour au lendemain.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a pris pour cible les dirigeants étrangers dans une publication sur Facebook, leur disant de «respecter le droit international» et de «régler les problèmes dans leur propre pays».