Le secrétaire d’État américain débarque en Chine pour une visite à fort enjeu | Nouvelles américaines

vidéo Antony Blinken est devenu le premier secrétaire d’État américain à se rendre en Chine depuis cinq ans, après avoir atterri à Pékin pour des entretiens visant à apaiser les tensions entre les deux pays. Les réunions, qui se dérouleront sur deux jours, ont commencé aujourd’hui lorsque M. Blinken s’est entretenu avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Un dîner de travail est prévu plus tard dans la journée, et le secrétaire d’État aura de nouvelles discussions avec M. Qin, ainsi qu’avec le haut diplomate chinois Wang Yi et éventuellement le président Xi Jinping, demain. Il y a un large scepticisme quant au fait que les pourparlers auront un effet sur le fossé grandissant entre les politiciens des deux plus grandes économies du monde. La liste des désaccords est longue, avec des questions telles que le commerce avec Taïwan, les accusations de génocide contre les musulmans ouïghours et la guerre de la Russie en Ukraine, qui provoquent toutes des scissions. Parmi les points qui devraient être soulevés par M. Blinken dans les discussions figurent l’exportation de précurseurs du fentanyl qui contribuent à l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis et la libération potentielle de citoyens américains détenus en Chine. Cependant, aucune des deux parties n’a laissé entendre qu’il y avait beaucoup de place pour la négociation. Lors d’une récente réunion avec le milliardaire américain Bill Gates, M. Xi a suggéré qu’il soutenait un large objectif d’amélioration des relations, affirmant que la coopération « bénéficierait à nos deux pays ». Il a déclaré à M. Gates: « Dans la situation mondiale actuelle, nous pouvons mener diverses activités qui profitent à nos deux pays, aux habitants de nos pays et à l’ensemble de la race humaine. » Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré son homologue chinois Qin Gang à la maison d’hôtes d’État Diaoyutai à Pékin (Photo: .)



La visite de M. Blinken en Chine était la première d’un secrétaire d’État américain depuis 2018 (Photo: AFP) Samedi, le président Joe Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche qu’il espérait « qu’au cours des prochains mois, je rencontrerai à nouveau Xi et parlerai des différences légitimes que nous avons, mais aussi de la manière… de nous entendre ». La visite actuelle est la deuxième tentative cette année, après que les pourparlers aient été annulés un jour après le départ de M. Blinken en février à la suite du tumulte diplomatique causé par la découverte de ce que les États-Unis ont qualifié de ballon espion chinois survolant son territoire. Le ballon a ensuite été abattu au large de la Caroline du Sud, mettant fin à un incident qui a considérablement gâché une relation politique déjà tendue. Plus: Nouvelles américaines

Depuis lors, des efforts ont été faits pour améliorer la situation diplomatique, le chef de la CIA de M. Biden, William Burns, s’étant rendu en Chine le mois dernier tandis que le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, s’est rendu à Washington. La dernière fois qu’un secrétaire d’État américain s’est rendu à Pékin, c’était en octobre 2018, lorsque le haut diplomate de Donald Trump, Mike Pompeo, a reçu un accueil glacial. M. Pompeo a ensuite été sanctionné par la Chine après avoir quitté ses fonctions, Pékin citant des ventes d’armes très médiatisées à Taïwan par l’administration Trump. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

