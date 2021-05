Le secrétaire d’État américain Blinken se rendra en Israël et en Cisjordanie les 26 et 27 mai dans un contexte de cessez-le-feu – Médias

Reuters a cité une source disant qu’Antony Blinken se rendra en Israël et en Cisjordanie mercredi et jeudi. Le voyage du secrétaire d’État comprendrait également des escales en Égypte – qui a négocié la trêve entre Tel Aviv et le groupe militant palestinien Hamas, basé à Gaza – et en Jordanie.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a annoncé jeudi que Blinken se rendrait au Moyen-Orient dans les prochains jours, où il rencontrerait des responsables israéliens et palestiniens, ainsi que des dirigeants régionaux. Blinken a déjà parlé au téléphone avec son homologue israélien, Gabi Ashkenazi et le président palestinien Mahmoud Abbas.

Le Secrétaire a hâte de rencontrer les dirigeants israéliens, palestiniens et régionaux lors d’une visite dans la région dans les jours à venir. – Ned Price (@StateDeptSpox) 21 mai 2021

La trêve entre le Hamas et Israël est entrée en vigueur aux premières heures de vendredi, après 11 jours d’attaques transfrontalières qui ont fait 248 morts à Gaza et 13 en Israël. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont commencé à bombarder plusieurs cibles à Gaza après que le Hamas a lancé des salves de roquettes sur des villes israéliennes. La flambée a été précédée par des tensions mijotées entre les communautés juive et arabe de Jérusalem.

Au plus fort des combats, l’allié de longue date d’Israël, les États-Unis, a bloqué à plusieurs reprises les déclarations du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à la fin immédiate des hostilités et à l’accès de l’aide humanitaire à Gaza. Cependant, les responsables américains ont salué le cessez-le-feu qui a finalement été conclu.

Une source israélienne a déclaré au site d’information Axios que lors de l’appel de Blinken mercredi avec Ashkenazi, il a exhorté Israël à conclure sa campagne militaire à Gaza.

Le président américain Joe Biden a souligné qu’Israël avait le droit de se défendre contre les attaques du Hamas, à un moment où les groupes de défense des droits de l’homme et les médias critiquaient Tsahal pour avoir tué des civils à Gaza. Les responsables israéliens ont toujours soutenu que Tsahal ne frappait que des cibles liées au Hamas et que les militants utilisaient des civils comme boucliers humains.

Les ministres des Affaires étrangères allemand, tchèque et slovaque ont visité jeudi des maisons israéliennes détruites par les roquettes du Hamas. «L’Allemagne soutient Israël et son droit de se défendre», Le plus haut diplomate allemand, Heiko Maas, a déclaré aux journalistes, ajoutant que la sécurité des résidents juifs est « non négociable. »

Une fois la trêve conclue, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré de répondre par «Un nouveau niveau de force» si le Hamas et d’autres militants reprennent leurs attaques contre les Israéliens. La volonté de Netanyahu d’accepter un cessez-le-feu sans imposer de restrictions au Hamas a été critiquée par les politiciens de droite dans son pays. Avigdor Lieberman, le chef du parti Yisrael Beytenu, a appelé à la trêve «Un autre échec de Netanyahu.»

Le chef du Hamas Ismail Haniyeh a été cité par les médias israéliens comme promettant de continuer «Se battre pour Jérusalem» et «Libérer la mosquée Al-Aqsa» dans la vieille ville de Jérusalem.

