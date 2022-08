Le secrétaire d’État américain Blinken rencontre son homologue sud-africain

Commentez cette histoire Commentaire

JOHANNESBURG – La position de l’Afrique du Sud sur la guerre de la Russie en Ukraine et les effets néfastes du conflit sur les pays africains devraient figurer lors d’une réunion entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et la ministre sud-africaine des Relations internationales Naledi Pandor lundi. Blinken est en Afrique du Sud dans le cadre d’une tournée de trois nations en Afrique, dont le Congo et le Rwanda, dans ce qui est considéré comme un concours entre les nations occidentales et la Russie pour gagner le soutien des pays africains sur la guerre en Ukraine.

La tournée de Blinken fait suite à des voyages similaires dans des pays africains du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et du président français Emmanuel Macron.

L’Afrique du Sud fait partie des nombreux pays africains qui ont adopté une position neutre sur la guerre en Ukraine et ont évité de critiquer publiquement la Russie.

Suite à ses discussions avec Pandor, Blinken décrira les politiques de l’administration Biden en Afrique subsaharienne dans un discours à l’Université de Pretoria.

S’exprimant lors de l’ouverture du dialogue stratégique lundi, Pandor a exhorté les dirigeants mondiaux à utiliser la diplomatie pour mettre fin à divers conflits.

“Le moment présent, qui a suscité une incertitude et une peur généralisées, nous oblige tous, en tant que dirigeants, à nous unir et à tracer une voie à suivre qui apportera espoir et inspiration à nos peuples respectifs”, a déclaré Pandor.

“Nous devons également renforcer notre engagement commun envers le multilatéralisme, la démocratie et les droits de l’homme et utiliser les outils éprouvés de la démocratie, du dialogue pacifique et de la négociation pour résoudre les conflits et mettre fin aux souffrances intolérables et inutiles qui résultent des guerres et d’autres formes de conflit”, a-t-elle déclaré. .

Blinken a déclaré que les bonnes relations existantes entre les États-Unis et l’Afrique du Sud, qui incluent la coopération dans les domaines de la santé et du commerce, permettront une discussion franche entre lui et Pando sur des questions où leurs points de vue sont différents.

Pandor devrait susciter des inquiétudes quant à la manière dont les États-Unis pressent de nombreux pays africains de dénoncer la Russie pour sa guerre en Ukraine, a déclaré Christopher Isike, professeur de sciences politiques à l’Université de Pretoria, à l’Associated Press.

« Pas plus tard que la semaine dernière, le ministre Pandor a désapprouvé les tentatives des États-Unis de forcer les pays africains à choisir leur camp et de les pénaliser pour s’être engagés avec la Russie. Elle a dit qu’elle ne pensait pas que ce soit la chose appropriée à faire pour les États-Unis et l’Europe », a déclaré Isike.

“Je suis sûr que cela sera abordé lors de la réunion à huis clos”, a-t-il déclaré.

Selon Isike, il est important que les États-Unis permettent aux pays africains de prendre des décisions qui profiteront à leur peuple.