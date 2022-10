Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendra au Canada à un moment tendu pour le monde

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendra au Canada plus tard cette semaine – un voyage qui survient alors que l’Occident est aux prises avec une série de problèmes géopolitiques majeurs, tels que la guerre en cours en Ukraine et la détérioration de la situation en Haïti.

Le voyage fait suite à la récente visite de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly à Washington, DC

À l’instar de cette réunion de septembre, les principaux diplomates du pays devraient discuter de la situation en Iran – où les militants exigent la fin du régime oppressif – de la position de l’Occident dans la région indo-pacifique après que le président chinois Xi Jinping a récemment consolidé le pouvoir et de la meilleure façon de faire face à un président russe Vladimir Poutine de plus en plus erratique.

“Le Canada et les États-Unis partagent l’une des relations les plus productives, collaboratives et importantes au monde sur les questions bilatérales et mondiales”, a déclaré Joly dans un communiqué.

« La visite de la secrétaire Blinken donne au Canada une autre occasion de souligner l’importance d’une coopération étroite entre le Canada et les États-Unis sur la scène mondiale, y compris dans l’Indo-Pacifique », a-t-elle déclaré.

L’itinéraire comprendra des pourparlers sur Haïti et l’Ukraine

Jeudi, Blinken sera à Ottawa pour rencontrer Joly et le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre Chrystia Freeland. Il doit également visiter un centre communautaire qui soutient les réfugiés ukrainiens qui ont fui la violence dans leur pays d’origine.

Vendredi, Blinken se rendra à Montréal avec Joly et, entre autres arrêts possibles, visitera une installation de recyclage du lithium. Le lithium est l’un des composants clés des batteries de véhicules électriques. Le Canada est devenu un fournisseur clé de ce minéral et d’autres minéraux essentiels à un moment où les constructeurs automobiles augmentent la production de voitures et de camions électriques.

Les déclarations canadiennes et américaines au sujet de la rencontre diplomatique mentionnent Haïti, un pays qui est sur le point de s’effondrer alors que les gangs de rue consolident le pouvoir.

Le pays le plus pauvre des Amériques est sans chef depuis plus de 15 mois après l’assassinat du dernier président, Jovenel Moïse.

Les dirigeants actuels d’Haïti ont appelé à une intervention étrangère pour rétablir un semblant de stabilité. Au milieu de l’anarchie, le pays est aux prises avec des pénuries d’eau, de nourriture et de carburant et une résurgence du choléra.

Selon les Nations Unies, près de la moitié des 11 millions d’habitants d’Haïti sont confrontés à une “faim aiguë”, dont 1,8 million à risque d’une “urgence” alimentaire.

A Cité Soleil, un bidonville tentaculaire de la capitale, 19 000 personnes font face à une “catastrophe” alimentaire.

Les gens courent pendant que la police tire des gaz lacrymogènes lors d’une manifestation exigeant la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry après des semaines de pénurie, à Port-au-Prince, Haïti le 10 octobre 2022. REUTERS/Ralph Tedy Erol (Ralph Tedy Erol/Reuters)

Bloomberg a rapporté mardi que le président américain Joe Biden envisageait un effort conjoint avec les pays voisins pour aider Haïti.

Le média, citant des sources anonymes, a déclaré que les États-Unis “recherchaient des options pour réprimer la violence, affronter les gangs armés, faire face à une crise humanitaire en spirale et répondre à une épidémie de choléra”.

Ces options pourraient inclure un rôle pour le Canada et d’autres pays de la région, a déclaré Bloomberg.