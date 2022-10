Le secrétaire d’État américain Antony Blinken au Canada aujourd’hui pour aborder la crise en Haïti

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est au Canada aujourd’hui pour rencontrer des hauts fonctionnaires au sujet de la détérioration de la situation en Haïti – un pays qui est dans un état d’anarchie alors qu’il est aux prises avec des gangs en maraude, des pénuries de nourriture et de carburant et une résurgence du choléra.

Le pays le plus pauvre des Amériques est effectivement sans chef depuis plus de 15 mois après l’assassinat du dernier président, Jovenel Moïse.

Des gangs criminels ont pris le contrôle de certaines parties du pays, ce qui a encore aggravé la situation déjà grave dans un pays qui a fait face à une série de crises au cours de la dernière décennie.

Les dirigeants actuels d’Haïti ont appelé à une intervention étrangère pour rétablir un semblant de stabilité.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a déclaré qu’il souhaitait une “force armée spécialisée” pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs antigouvernementaux. La violence des gangs en Haïti tue des centaines de civils chaque mois.

Ariel a également plaidé pour une assistance afin que le pays puisse rouvrir les aéroports et les ports afin de normaliser le flux de marchandises – le plus important, la nourriture.

Selon l’ONU, près de la moitié des 11 millions d’habitants d’Haïti sont confrontés à une faim aiguë, dont 1,8 million à risque d’une urgence alimentaire. À Cité Soleil, un bidonville tentaculaire de la capitale Port-au-Prince, quelque 19 000 personnes font face à une “catastrophe” alimentaire, selon l’ONU.

Les États-Unis ont essayé de bricoler une sorte de force internationale de stabilisation – qui pourrait inclure des policiers et du personnel militaire – pour aider à rétablir l’ordre. Il veut que le Canada joue un rôle.

L’objectif est d’avoir quelque chose en place d’ici novembre pour apporter un soulagement indispensable à un pays paralysé par la faim et le crime.

Le Miami Herald a rapporté que les États-Unis avaient du mal à déployer une force militaire malgré la réticence généralisée des pays contributeurs potentiels. Le Canada fait partie de ces pays réticents, selon le journal, mais il est toujours considéré comme le plus susceptible de mener un déploiement rapide.

Bloomberg et le Herald rapportent tous deux que les États-Unis sont également réticents à un déploiement de troupes.

Les gens fuient alors que la police tire des gaz lacrymogènes lors d’une manifestation exigeant la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry à Port-au-Prince le 10 octobre, après des semaines de pénurie de nourriture et de carburant. (Ralph Tedy Erol/Reuters)

Lors d’une réunion d’information avec des journalistes mercredi avant la visite de Blinken, un responsable du département d’État américain a déclaré que les Américains étaient “très optimistes quant au fait que la communauté internationale et le [UN] Le Conseil de sécurité se réunira autour d’une autre résolution qui créera une force multinationale pour Haïti. »

“Je pense que la composition de cet effort sera quelque chose dont nous discuterons, étant donné qu’Haïti est une priorité pour les deux pays”, a déclaré le responsable à propos des entretiens de Blinken avec des responsables canadiens.

“Le Canada est un partenaire incroyablement compétent dans toute une série de domaines”, a déclaré le responsable, soulignant l’expérience passée du Canada dans les missions humanitaires et le développement à l’étranger. “Ce sont des compétences importantes.”

“Le pays qui dirigera cet effort n’a pas été déterminé. Je ne veux pas donner l’impression qu’il s’agit d’une décision prédéterminée. Mais je crois qu’il y a un certain nombre de pays qui ont les compétences pour le faire. – et parmi ces pays se trouve le Canada. Mais ce n’est pas le seul pays qui peut le faire », a déclaré le responsable.

À cette fin, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré jeudi que le Canada « conduira une mission d’évaluation » en Haïti dans les prochaines semaines.

Selon Affaires mondiales Canada, une délégation du gouvernement canadien mènera des consultations avec des partenaires régionaux, les Nations Unies, la Communauté des Caraïbes — le groupe intergouvernemental de 15 pays de la région — et d’autres partenaires pour trouver un moyen de résoudre les problèmes humanitaires et de sécurité. crise et comment le Canada peut contribuer à la réponse internationale.

« Le Canada et la communauté internationale sont préoccupés par la violence en Haïti, en particulier contre les femmes et les filles. Le Canada ne restera pas inactif pendant que les gangs et ceux qui les soutiennent terrorisent les citoyens haïtiens, et nous continuerons d’aider les Haïtiens respectueux des lois à mettre un fin à la crise dans leur pays », a déclaré Joly dans un communiqué.

Blinken, à droite, s’entretient avec la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly lors de l’Assemblée générale de l’OEA à Lima, au Pérou, le 6 octobre. (Cris Bouroncle/Associated Press)

Plus tôt ce mois-ci, un avion militaire canadien a livré des véhicules blindés et tactiques du Canada à Port-au-Prince, en soutien à la police haïtienne enfermée dans un conflit avec des gangs armés.

Le voyage de deux jours de Blinken au Canada fait suite à la récente visite de Joly à Washington, DC

À l’instar de cette réunion de septembre, les principaux diplomates du pays devraient également discuter de la situation en Iran – où les militants exigent la fin du régime oppressif – de la position de l’Occident dans la région indo-pacifique après la récente consolidation du pouvoir par le président chinois Xi Jinping, et comment préférable de faire face à un président russe Vladimir Poutine de plus en plus erratique.

Jeudi, Blinken rencontrera Joly, le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre Chrystia Freeland. Il doit également visiter un centre communautaire qui soutient les réfugiés ukrainiens qui ont fui la violence dans leur pays d’origine.

Vendredi, Blinken se rendra à Montréal avec Joly et visitera une installation de recyclage de lithium, entre autres arrêts possibles. Le lithium est l’un des composants clés des batteries de véhicules électriques. Le Canada est devenu un fournisseur clé de ce minéral et d’autres minéraux critiques à un moment où les constructeurs automobiles augmentent la production de voitures et de camions électriques.