Le secrétaire de l’USDA, Vilsack, promet une aide à long terme aux agriculteurs de Caroline du Nord après la tempête tropicale Helene

ASHEVILLE – Avec une estimation approximative de plusieurs milliards de dollars de dégâts agricoles et forestiers dans l’ouest de la Caroline du Nord après la tempête tropicale Helene, le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, s’est rendu à Asheville le 25 octobre pour rassurer les agriculteurs sur le fait que le soutien du ministère américain de l’Agriculture se poursuivrait à long terme.

« Nous sommes ici pour le long terme », a déclaré Vilsack lors d’un arrêt au WNC Farmers Market. Il a décrit les programmes de financement et les ressources disponibles pour les agriculteurs par l’intermédiaire de la Farm Service Agency.

L’agence propose 10 programmes d’assistance en cas de catastrophe avec un financement adapté aux différents besoins de l’agriculture et de l’élevage.

Vilsack a reconnu la complexité de naviguer dans ces programmes, en particulier lors d’une catastrophe naturelle, et a noté que l’USDA a lancé un site Web pour simplifier le processus.

Le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, s’adresse aux médias au marché agricole du WNC à Asheville, le vendredi 25 octobre 2024, au sujet des efforts du ministère américain de l’Agriculture (USDA) dans le cadre d’un effort gouvernemental visant à soutenir les communautés touchées par la tempête tropicale Helene. .

Le ministère a également assoupli les exigences en matière de paperasse pour ceux qui ont perdu des documents lors de la tempête et a accéléré les paiements.

Les agriculteurs sont encouragés à visiter farmer.gov/hurricane pour plus d’informations sur le programme ou contactez le centre d’appels de l’USDA au 877-508-8364.

Les dégâts causés par la tempête au secteur agricole restent incertains, a déclaré Vilsack, mais les estimations préliminaires varient entre 3,5 et 4 milliards de dollars.

« Maintenant, je tiens à souligner que nous ne devrions pas trop nous attarder sur ce chiffre, simplement parce qu’il s’agit simplement des dommages tels que nous les connaissons », a-t-il déclaré.

Vilsack a expliqué que l’impact économique pourrait s’étendre sur 15 à 20 ans, car les dégâts agricoles affectent les rendements futurs des cultures.

Au cours de sa visite régionale, Vilsack a rencontré des responsables du Service forestier américain et a salué leurs efforts pour éliminer les débris, rouvrir les routes et réduire les futurs risques d’incendie dans les forêts nationales de Pisgah et de Nantahala.

La combinaison des récentes sécheresses et des tempêtes de bois va probablement augmenter le risque d’incendies de forêt à long terme, a-t-il déclaré.

« Il est donc important et nécessaire que nous examinions également cela dans une perspective à plus long terme et que nous comprenions qu’il ne s’agit pas d’une proposition d’une ou deux semaines, d’un semestre ou d’un an, mais d’un effort pluriannuel », a-t-il déclaré. .

Vilsack a également reconnu les pertes subies par ceux qui dépendent du tourisme forestier national, affirmant que l’USDA doit évaluer ces pertes pour aider à soutenir les personnes touchées, y compris celles qui dépendent des revenus du tourisme.

« Comprendre exactement ce que cela signifie en termes réels, en termes monétaires, aide à définir le niveau de dégâts résultant de la tempête. Cela nous aide à définir ce que nous demandons au Congrès de reconstituer ou de fournir », a-t-il déclaré.

Vilsack a souligné que le rôle de l’USDA se poursuivra à l’avenir pour contribuer à atténuer les impacts complexes sur l’économie, l’environnement et la santé publique.

« La perte de vies humaines, la perte de moyens de subsistance, la perte de fermes, la perte de maisons, la perte de tout ce qui compte dans la vie ont été et continuent d’être incroyablement dévastatrices pour les gens », a-t-il déclaré.

« Donc, pour ceux d’entre nous qui travaillent au ministère de l’Agriculture, nos pensées et nos prières continuent d’aller vers les gens d’ici, et nous continuerons d’être partenaires dans l’effort extraordinaire en cours en Caroline du Nord. »

La visite de Vilsack est la dernière d’une série de représentants du gouvernement fédéral – et Première dame Jill Biden – pour visiter Asheville et WNC dans le sillage d’Hélène. Biden s’est rendu à Asheville plus tôt dans la journée du 25 octobre pour remercier les bénévoles de World Central Kitchen et des Veterans Restoration Quarters. D’autres incluent l’apparition de l’ancien président Donald Trump à Swannanoa, le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg à Asheville et sur l’Interstate 40 près du Tennessee et une visite aérienne de la région par le président Joe Biden.

