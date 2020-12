WASHINGTON – Le secrétaire américain à l’Intérieur David Bernhardt a été testé positif mercredi pour le COVID-19 avant de s’absenter de la réunion du Cabinet du président Donald Trump plus tard dans la journée, a confirmé son département.

« Il est actuellement asymptomatique et continuera à travailler au nom du peuple américain en quarantaine. » Nicholas Goodwin, un porte-parole du département, a déclaré dans une déclaration à USA TODAY.

Le Washington Post, qui a d’abord signalé le test positif du secrétaire, a rapporté que Bernhardt était au moins le troisième haut responsable du département à contracter le coronavirus depuis novembre. Le Post a rapporté que l’infection de Bernhardt avait « déclenché une vague de tests » parmi d’autres parmi les hauts fonctionnaires du département.

Plus tôt mercredi, le département d’État a annoncé que le secrétaire d’État Mike Pompeo était en quarantaine après être entré en contact avec une personne qui a été testée positive pour le coronavirus. Pompeo, qui n’a pas non plus assisté à la réunion du Cabinet, a été testé négatif pour le virus, selon le département d’État.

Goodwin a déclaré que Bernhardt, 51 ans, « suit toutes les directives du CDC et consulte les professionnels de la santé le cas échéant » et que le département fonctionne sur un « statut de télétravail maximum » à son siège à Washington et dans tout le pays.

Il a déclaré que le département avait l’intention d’identifier les contacts étroits de Bernhardt et de nettoyer les espaces de travail après le résultat du test positif du secrétaire.

La semaine dernière, Bernhardt, un ancien lobbyiste du pétrole et du gaz, a assisté au dévoilement du portrait de l’ancien secrétaire à l’Intérieur Ryan Zinke au siège du département de l’Intérieur, a rapporté Politico.

