Le secrétaire de l’Air Force, Frank Kendall, parle d’Elon Musk, de l’Ukraine, de la Chine et d’AI

Le secrétaire de l’US Air Force, Frank Kendall, n’hésite pas à commenter la controverse, même lorsqu’elle concerne la personne la plus riche du monde et un sous-traitant clé du ministère de la Défense. Kendall a pesé mardi après que le PDG de SpaceX, Elon Musk, a reconnu avoir suspendu le service satellite Starlink vers l’Ukraine alors qu’il prévoyait une attaque surprise contre les forces russes l’année dernière. La divulgation a suscité des critiques à l’encontre d’Elon Musk et la sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Mass., a appelé à une enquête sur SpaceX. L’Air Force travaille avec l’entreprise sur diverses missions, telles que les lancements de sécurité nationale, mais n’a joué aucun rôle dans l’utilisation de Starlink en Ukraine lorsque Musk a pris la décision en septembre dernier. « À l’époque, SpaceX prenait des décisions unilatérales sur ce qu’il fallait faire pour l’Ukraine. Ils n’étaient pas sous contrat avec les États-Unis… Je pense qu’ils faisaient essentiellement don de leurs services, ils avaient donc un pouvoir discrétionnaire », a déclaré Kendall dans une interview avec Morgan Brennan de CNBC de la conférence annuelle Air, Space & Cyber ​​de l’Air Force Association. La dynamique a depuis changé. Le Pentagone a désormais un contrat avec SpaceX pour Services Starlink en Ukraine. « Nous rédigeons nos contrats pour garantir essentiellement que nous pouvons obtenir les services dont nous avons besoin, comme nous l’attendons d’eux, et ce sont des contrats exécutoires, quel que soit l’accord commercial – qu’il s’agisse d’une propriété individuelle ou d’une société publique. Nous rédigeons des accords avec ces entreprises, elles nous fournissent ce dont nous avons besoin à un coût raisonnable », a déclaré le secrétaire de l’Air Force. Suivez et écoutez CNBC Podcast « Espace Manifeste »hébergé par Morgan Brennan, partout où vous obtenez vos podcasts. La frénésie publique, déclenchée par une révélation dans la nouvelle biographie « Elon Musk » de Walter Isaacson, a alimenté un débat déjà couvant sur la question de savoir si le gouvernement américain et ses alliés sont trop dépendants de SpaceX – et en particulier de son fondateur et directeur général – pour les questions de sécurité nationale. . « SpaceX est un fournisseur important des services de lancement du gouvernement, et nous achetons certaines communications, etc. », a déclaré Kendall. « Mais nous le faisons grâce à des accords commerciaux que nous pouvons faire respecter. »

Le rôle de l’armée dans l’espace s’accroît

Le secrétaire de l’Armée de l’Air Frank Kendall III témoigne lors de l’audition du Comité sénatorial des services armés sur le « Département de l’Armée de l’Air en examen de la demande d’autorisation de défense pour l’exercice 2024 et du programme de défense des années futures », dans le bâtiment Dirksen le mardi 2 mai. 2023. Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Pour l’armée de l’air et l’armée en général, cette révélation met en lumière un sujet plus vaste : le rôle toujours plus critique de l’espace en tant que domaine contesté. Ce changement a nécessité une plus grande collaboration entre le gouvernement et le secteur spatial commercial en pleine prolifération. L’Armée de l’Air, la Force spatiale relevant de la compétence de la branche et d’autres agences ont cherché à tirer parti de l’évolution du paysage. Ils recherchent de nouvelles capacités de lancement et de satellites, ont fait pression pour obtenir davantage de financement pour des initiatives dans l’espace et ont parfois conclu des contrats plus créatifs. Cet effort s’est étendu à plusieurs administrations, quelle que soit leur affiliation politique, car l’armée vise à agir plus rapidement et à moindre coût lorsque cela est possible. « Les services militaires que les nations, les grandes puissances en particulier, reçoivent de l’espace sont très importants pour leur succès. C’est vrai pour nous. C’est vrai pour les adversaires potentiels », a déclaré Kendall. Il a ajouté que le Space Force est conçu avec tout cela à l’esprit.

Les tensions avec la Chine montent

L’adversaire potentiel que le Pentagone s’efforce de combattre – sur terre et sans doute dans l’espace – est la Chine. Un éventuel conflit avec Pékin était un sujet majeur du discours du secrétaire de l’Air Force lors de la conférence de l’AFA cette semaine. Il a déclaré que la Chine se préparait à une guerre avec les États-Unis, mais a ajouté que cela ne signifiait pas qu’un tel conflit était inévitable. Kendall étudie les efforts de renforcement militaire de la Chine depuis plus d’une décennie. Cette montée en puissance a suscité des inquiétudes, a-t-il déclaré, quant à une stratégie chinoise visant à concevoir une force destinée à dissuader et à vaincre l’intervention américaine dans le Pacifique occidental en exploitant les vulnérabilités américaines perçues. Qu’est-ce que cela signifierait si la Chine envahissait Taiwan, ou dans le cas, peut-être, de la possibilité plus probable d’un blocus ? L’armée américaine est-elle en mesure de contrer cela, si elle est sollicitée ? « Nous le sommes, mais il y a plus de risques opérationnels que je ne le souhaiterais. (…) Ce serait une erreur tragique, je pense, si la Chine devait faire le genre de choses que vous venez de décrire, mais elle recherche activement le capacité d’être efficace contre nous et de nous vaincre si possible, et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise », a déclaré Kendall.

L’Armée de l’Air regarde vers l’avenir