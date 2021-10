Le secrétaire britannique de la santé Javid lance un refus de vaccin à la star du football après des informations «décevantes» selon lesquelles les as anglais ont rejeté les tirs de Covid

Les commentaires de Javid interviennent au milieu d’informations selon lesquelles cinq joueurs internationaux anglais n’ont pas encore reçu de vaccin contre le virus – trois joueurs seniors refusant obstinément de bouger sur la question.

Réagissant aux informations faisant état d’hésitations vaccinales samedi, Javid a suggéré que les footballeurs sont « modèles » aux jeunes au Royaume-Uni et qu’ils devraient tenir compte de leurs obligations morales lorsqu’ils font la promotion du sentiment anti-vaccin.

« Je voudrais juste faire appel à ces gens, qu’ils soient footballeurs, qui que ce soit… que les vaccins fonctionnent« , a déclaré Javid à Times Radio.

« Ils ont fait un choix conscient. C’est décevant, bien sûr que c’est.

« Ce sont des modèles dans la société. Les gens, en particulier les jeunes, les admirent et ils devraient reconnaître cela et la différence que cela peut faire en termes d’encouragement des autres. »

Selon un rapport publié cette semaine par The Daily Mail, on pense que plusieurs théories du complot sont monnaie courante dans les vestiaires des clubs de Premier League en Angleterre, comme celles qui déclarent que les vaccins sont conçus comme un outil d’espionnage du gouvernement et que les remèdes naturels tels que car les vitamines sont plus efficaces comme traitement contre le Covid-19 que les différents vaccins.

Les commentaires de Javid interviennent au milieu de ce qui semble représenter une vigueur renouvelée des autorités britanniques pour persuader ceux qui n’ont pas encore reçu de vaccin de s’en inscrire, en disant également aux soignants non vaccinés de « avoir un autre travail » s’ils sont réticents à la vaccination.

La situation a également un effet d’entraînement : les organisateurs de la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar ont fait pression pour la vaccination obligatoire des joueurs et ont déclaré que les joueurs non vaccinés ne seraient pas autorisés à entrer dans le pays pour participer au tournoi.

Alors qu’il reste plus d’un an pour aplanir les désaccords, la position qatarie menace d’entraver les plans du patron de l’Angleterre Gareth Southgate pour le tournoi – en particulier si une sélection de ses habitués de la première équipe est, pour l’instant du moins, inéligible.

Southgate semblerait d’accord avec la position de Javid. Au cours de l’été, il a présenté une vidéo pro-vaccin dans laquelle il a exhorté les jeunes à recevoir le coup afin de « retrouve ta liberté« .

La FA, cependant, a clairement exprimé sa position telle qu’elle se présente aujourd’hui.

« Il s’agit d’une affaire privée pour les particuliers et leurs clubs respectifs en tant qu’employeurs. Nos préparatifs pour les prochains internationaux se poursuivent normalement, » ils ont dit.

Mais si les footballeurs de Premier League continuent de s’opposer non seulement aux conseils des experts en santé publique mais aussi au gouvernement de Boris Johnson, on se demande combien de temps cette déclaration particulière restera vraie.