Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, se défend contre les accusations de Dominic Cummings

Lors d’un témoignage parlementaire incendiaire mercredi, Dominic Cummings, l’ancien conseiller principal de Johnson, a qualifié la réponse du gouvernement à la pandémie de «lions dirigés par des ânes», a déclaré Johnson «inapte au travail» et a déclaré que Hancock devrait être limogé pour «comportement criminel et honteux. . » Plus précisément, Cummings a accusé Hancock de mentir sur la protection des maisons de retraite, alors qu’il avait au contraire permis des épidémies en n’exigeant pas que les patients soient testés avant d’être libérés des hôpitaux.