Le secrétaire britannique à la santé, amateur de cigares, admet “je ne suis pas un modèle”

Therese Coffey a reconnu que sa nomination pourrait rebuter les personnes préoccupées par ses choix de vie

Therese Coffey a admis qu’il y avait une certaine validité dans les critiques de sa nomination en tant que nouvelle secrétaire d’État britannique à la santé et aux affaires sociales. Elle est connue pour avoir des habitudes malsaines dans sa vie personnelle.

La question a été évoquée mercredi dans une interview à la radio LBC. L’animateur Nick Ferrari a interrogé la nouvelle secrétaire sur son penchant bien documenté pour les cigares et l’alcool et a suggéré en plaisantant que les deux “pourrait faire avec perdre une livre ou deux.”

« Je me concentre sur la façon dont nous livrons aux patients. Et je comprends que je ne suis peut-être pas le modèle », Coffey a dit, ajoutant que « Médecin-chef [Chris Whitty] et d’autres, j’en suis sûr, continueront d’être des modèles à cet égard.

“J’ai été patient dans le [National Health Services] aussi. J’ai eu des expériences brillantes et j’ai eu des expériences qui auraient pu être meilleures. elle a continué sur une note plus sérieuse. L’amélioration du système de santé sera au centre de son travail au sein du cabinet du Premier ministre Liz Truss, a-t-elle promis.

Le ministre allemand de la santé est un scientifique et un médecin tandis que le ministre français de la santé est un médecin urgentiste dont le père, le grand-père et l’arrière-grand-père étaient des médecins militaires. Notre secrétaire à la santé sera Thérèse Coffey, obèse et mordeuse de cigares. C’est plus qu’une blague ! pic.twitter.com/PsBgCN9opb – trevorw1953 (@trevorw1953) 6 septembre 2022

Les choix de style de vie et l’indice de masse corporelle ne sont pas les seules choses à propos de Coffey auxquelles certains critiques se sont opposés après que son nouveau rôle a été révélé au public mardi. Le British Pregnancy Advisory Service a déclaré avoir trouvé “profondément préoccupant” son record de vote sur les questions d’avortement.

Fervente catholique, Coffey a voté selon sa foi sur des questions telles que l’avortement et les droits des homosexuels au parlement britannique, où elle représente sa circonscription de Suffolk Coastal depuis 2010.

Cette année, par exemple, elle a voté contre l’accès permanent aux pilules pour l’interruption de grossesse à domicile aux femmes en Angleterre et au Pays de Galles. Les médicaments ont été mis à disposition en tant que mesure d’urgence pendant la pandémie de Covid-19. Commentant les critiques, Coffey a déclaré à la BBC que l’accès à l’avortement ne diminuera pas pendant son mandat.