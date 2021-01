Robert Buckland a conduit des politiciens de tous les horizons à claquer des « scènes terribles » au Capitole américain en disant que la foule de Donald Trump « ne doit jamais prévaloir ».

La Garde nationale a été déployée après que les partisans du président Trump se sont affrontés avec la police dans le but d’empêcher la certification de la victoire de Joe Biden.

Des poids lourds politiques américains, dont Mike Pence, Nancy Pelosi et Kamala Harris, ont été mis en sécurité alors que la violence éclatait, les législateurs de la Chambre de la Chambre étant exhortés à mettre des masques à gaz.

Les politiciens britanniques ont attaqué les scènes «horribles» aux États-Unis, appelant à une transition pacifique du pouvoir.

Le secrétaire d’État à la Justice a déclaré: «Des scènes terribles au Congrès américain aujourd’hui.

«À nos grands amis des États-Unis, nous avons toujours admiré vos transferts pacifiques de pouvoir et l’acceptation gracieuse par les candidats de la victoire et de la défaite électorales.

« Ceux qui cherchent à saper cela ne doivent jamais l’emporter. »

Une armée de partisans de Donald Trump a pris d’assaut le Congrès mercredi après qu’il leur ait dit de marcher sur le Capitole – avec Mike Pence, Nancy Pelosi et les législateurs se sont précipités vers la sécurité alors que des milliers de personnes menaçaient de franchir les barricades de la police.

Le député d’Ashford Damian Green a déclaré: «L’une des principales gloires de la démocratie est le transfert pacifique du pouvoir. Les nombreux républicains décents peuvent-ils s’exprimer?

Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré: « Les scènes du Capitole sont absolument horribles.

‘Solidarité avec ceux [the US] du côté de la démocratie et du transfert pacifique et constitutionnel du pouvoir.

« Honte à ceux qui ont incité à cette attaque contre la démocratie. »

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a déclaré: « Des scènes horribles des États-Unis.

«Ce ne sont pas des« manifestants »- c’est une attaque directe contre la démocratie et les législateurs exécutant la volonté du peuple américain».

Le chef du Brexit Party, Nigel Farage, a déclaré: « Prendre d’assaut Capitol Hill est une erreur. Les manifestants doivent partir. »