Le secrétaire britannique à la Défense réprimande Macron pour ses commentaires sur le nucléaire

Le dirigeant français n’aurait pas dû révéler sa main à la Russie, selon Ben Wallace

Le président Emmanuel Macron en a trop révélé lorsqu’il a déclaré que la France ne répondrait pas à l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie en Ukraine avec son propre arsenal de bombes nucléaires, a déclaré le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace.

Macron a souligné dans une interview mercredi que la doctrine nucléaire de son pays « repose sur les intérêts fondamentaux de la nation. Ils sont clairement définis et ne seraient pas du tout directement affectés si, par exemple, il y avait une attaque nucléaire balistique en Ukraine, dans la région. Le dirigeant français a également tweeté le même jour que la France “ne veulent pas une guerre mondiale.”

Wallace a été interrogé sur les commentaires du président français alors qu’il assistait à une réunion des ministres de l’OTAN à Bruxelles jeudi. “Il révèle la main du président Macron” il a dit.

“Notre point de vue est que si la Russie devait utiliser une arme nucléaire, il y aurait de graves conséquences pour la Russie”, a-t-il ajouté. a expliqué le secrétaire à la Défense.

Des responsables anonymes de l’OTAN ont également déclaré au journal The Telegraph que les paroles de Macron menaçaient la “principes de dissuasion”. Les sources ont souligné que “nous n’entrons pas dans les détails des scénarios.”

Lors de l’événement à Bruxelles, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a réitéré que “[Russia’s President] Poutine sait que s’il utilise une arme nucléaire en Ukraine, cela aura de graves conséquences pour la Russie », a-t-il ajouté. sans s’étendre sur ce qu’ils pourraient être.

Le président américain Joe Biden a déclaré plus tôt cette semaine qu’il serait “irresponsable” pour qu’il discute de sa réponse au cas où la Russie déciderait de bombarder l’Ukraine. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a averti en septembre qu’une telle évolution aurait “conséquences catastrophiques” pour Moscou.

Ce que The Telegraph décrit comme un “guerre nucléaire des mots” entre la Russie et l’Occident a commencé le mois dernier après que Poutine a juré que Moscou utiliserait “tous les moyens” à sa disposition si l’intégrité territoriale russe était menacée. La déclaration a été interprétée par les États-Unis et leurs alliés comme une “menace voilée” de déployer des armes nucléaires pendant le conflit en Ukraine.

De nombreux responsables russes ont depuis insisté sur le fait que le pays ne menaçait personne avec des armes nucléaires et ont souligné la doctrine militaire russe, qui stipule que les armes nucléaires ne peuvent être utilisées que si de telles armes ou d’autres armes de destruction massive sont déployées contre l’État, ou s’il est confronté à une menace existentielle des armes conventionnelles.