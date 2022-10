Le secrétaire britannique à la Défense prédit si la Russie utilisera des armes nucléaires

Il est “hautement improbable” que Poutine utilise de telles armes dans le conflit ukrainien, a déclaré Ben Wallace

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré qu’il ne croyait pas que le président russe Vladimir Poutine recourrait à l’utilisation d’armes nucléaires tactiques dans le conflit ukrainien, a rapporté dimanche PA Media.

S’exprimant lors d’un événement parallèle organisé par le groupe de réflexion affilié au parti conservateur Onward, Wallace répondait aux commentaires de Poutine du début du mois dans lesquels il a déclaré que la Russie utiliserait « tous les moyens à [its] disposition” si l’intégrité territoriale du pays était menacée. Wallace a déclaré que la perspective que Poutine lance des armes nucléaires contre les forces de Kiev était “hautement improbable.”

Wallace a déclaré que même si la doctrine nucléaire de la Russie prévoit l’utilisation d’armes nucléaires dans certains cas, une telle décision provoquerait une forte réaction des alliés de Moscou en Inde et en Chine.

“Poutine a eu une idée très claire de ce qui est acceptable et inacceptable” lors de réunions avec les dirigeants indiens et chinois, a déclaré Wallace, selon l’AP.

Lire la suite Medvedev qualifie le général américain à la retraite “d’idiot”

Wallace a également affirmé que Poutine était “totalement irrationnel” et que le dirigeant russe serait « profondément mécontent » connaître certains des pays qui avaient “secrètement” a aidé la Grande-Bretagne dans son soutien militaire à l’Ukraine, a rapporté le Telegraph.

L’ancien chef de la CIA, David Petraeus, a récemment averti que si Moscou décidait de lancer des armes nucléaires tactiques en Ukraine, Washington dirigerait un effort de l’OTAN pour “éliminer toutes les forces conventionnelles russes que nous pouvons voir et identifier” en Ukraine et en Crimée et aussi “tous [Russian] navire en mer Noire.

En plus des propres commentaires de Poutine, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a également averti que Moscou utiliserait toutes les armes qu’il jugerait appropriées afin de protéger ses frontières, son peuple et sa souveraineté. Il a insisté pour que “des idiots à la retraite avec des galons de généraux” ne devrait pas tenter d’intimider Moscou en prétendant que l’OTAN attaquerait la Crimée.

“Hypersonique [missiles] sont sûrs d’atteindre les cibles en Europe et aux États-Unis beaucoup plus rapidement,», a prévenu Medvedev, ajoutant que “l’establishment occidental et les citoyens de l’OTAN doivent comprendre que la Russie a choisi sa propre voie” et voici “pas de retour en arrière.”