Le secrétaire aux Transports refuse à huit reprises de discuter du HS2 lors d’un douloureux affrontement avec la BBC

Le secrétaire conservateur aux transports, Mark Harper, a refusé à huit reprises de fournir des éclaircissements sur l’avenir de la partie nord du HS2 dans une interview atroce à la BBC.

M. Harper a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’était pas disposé à discuter de « spéculation », après L’indépendant a révélé que Rishi Sunak et Jeremy Hunt sont en pourparlers pour supprimer la route Birmingham-Manchester.

Cela survient alors que Boris Johnson a déclaré que la suppression de la phase 2 serait une « trahison » du Nord et un nivellement par le haut, avertissant M. Sunak : « Nous devons perdre la tête ».

Et dans notre dernière exclusivité, L’indépendant a révélé qu’un document divulgué ordonné d’explorer les réductions HS2 avertissait que cela conduirait au chaos des voyages – des files d’attente interminables et un « dépassement flagrant » du confort des passagers.

M. Harper a été interrogé sur l’avenir de HS2 lors d’une interview douloureuse sur BBC Radio 4. Aujourd’hui programme, avec l’animateur Mishal Husain demandant si « quelque chose avait changé » dans la promesse de construire la ligne vers Manchester.

« Nous continuons à construire le projet [on phase 1]», a répondu le secrétaire aux transports. « Les piques sont dans le sol. Je ne vais pas commenter les spéculations. Nous nous concentrons sur la réalisation du projet.

Interrogé à nouveau sur les raisons pour lesquelles une route à grande vitesse vers Manchester avait été promise et si le plan avait changé, M. Harper a déclaré : « Nous sommes en train de tenir nos promesses. Je ne vais pas me lancer dans des spéculations. Ce ne sont que des spéculations pour le moment.

L’animatrice de la BBC est devenue de plus en plus frustrée alors qu’elle continuait à faire pression sur le ministre, seulement pour que M. Harper insiste à plusieurs reprises : « Je ne dois pas commenter les spéculations. »

Mme Husain a demandé : « Évidemment, vous pouvez comprendre pourquoi les gens s’inquiètent du fait que quelque chose de très grave se produise et change le plan de ce projet ? Il a répondu : « Vous proposez de nombreuses façons différentes de commenter les spéculations. »

Mark Harper ne dira pas si HS2 sera entièrement construit (Fil PA)

Malgré l’obscurcissement, M. Sunak a donné la suggestion la plus claire à ce jour selon laquelle il a l’intention de supprimer la route Birmingham-Manchester.

Dans une interview avec Le soleilon a demandé au chef conservateur si des trains à une vitesse de 225 mph relieraient un jour Birmingham et Manchester.

Il a déclaré que le nord avait besoin de plus que HS2, avec des connexions nécessaires entre les villes de la région. « D’est en ouest – c’est ce que veut le Nord et c’est ce que nous faisons », a-t-il déclaré.

Les principaux conservateurs du mur rouge de l’influent Northern Research Group ont indiqué qu’ils étaient prêts à accepter un retard dans la partie nord du HS2 – à condition que le Premier ministre s’engage dans des projets ferroviaires est-ouest connus sous le nom de Northern Powerhouse Rail.

Mais plusieurs conservateurs de haut rang se sont joints aux maires travaillistes et aux chefs d’entreprise pour exiger que M. Sunak reconsidère les coupes budgétaires et s’engage à nouveau à construire intégralement la ligne ferroviaire à grande vitesse.

Dans son dernier Mail Dans sa chronique, M. Johnson a déclaré que la livraison du Northern Powerhouse Rail – une liaison entre les plus grandes villes du Nord, traversant les Pennines – « n’a de sens qu’avec la partie nord du HS2 ».

« Si nous retardons ou réduisons les tronçons nord, si nous tronquons HS2, alors nous trahissons le nord du pays et tout le programme de nivellement par le haut », a déclaré M. Johnson.

Sir Jeremy Wright, ancien procureur général et secrétaire à la Culture, a ajouté sa voix au mélange – pressant les ministres de « terminer le travail ».

Le haut conservateur a déclaré que le HS2 n’aurait jamais été approuvé par le Parlement s’il avait été prévu uniquement entre Londres et Birmingham – affirmant que « les avantages stratégiques ne sont tout simplement pas là » et que « le prix serait tout simplement trop élevé ».

Pendant ce temps, un document divulgué – rédigé avant les négociations HS2 entre le Premier ministre et son chancelier, et marqué « Officiellement sensible » – a été commandé cette année par le ministère des Transports alors qu’il cherchait à explorer des mesures d’économies après le budget pour la reconstruction d’Euston a augmenté de 2,2 milliards de livres sterling.

Mais le document, vu par L’indépendanta constaté que ne pas reconstruire le nœud ferroviaire très fréquenté comme prévu dans le cadre de la première phase du projet, d’un coût de 45 milliards de livres sterling, entraînerait un chaos dans les voyages, notamment des files d’attente interminables et un « dépassement flagrant des niveaux de confort standard des passagers » en raison de la surpopulation.