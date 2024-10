Le secrétaire aux services pour mineurs du Maryland, Vincent Schiraldi, répond aux appels à son renvoi

Le secrétaire des Services pour mineurs du Maryland, Vincent Schiraldi, s’est engagé à « rester à ce poste » tout en répondant aux membres de l’Assemblée générale et aux habitants de Baltimore qui ont demandé sa destitution.

Schiraldi s’est entretenu avec les médias vendredi, déclarant à WBAL-TV qu’il pensait que les gens « ont le droit de se sentir en sécurité dans leur communauté d’origine ».

«Je ne vais jamais repousser les communautés qui sont en colère parce qu’elles ne se sentent pas en sécurité. Mon travail consiste à rendre les choses plus sûres, et je resterai dans ce travail aussi longtemps que j’y serai autorisé », a-t-il déclaré au média. « Je veux que les membres de la communauté qui demandent ma démission se sentent en sécurité. »

Schiraldi s’est également entretenu avec 7Actualités à Washington, affirmant qu’il « va rester à ce poste et travailler aussi dur que possible tant que le gouverneur soutiendra la direction que nous prenons ».

Les commentaires de Schiraldi font suite à une lettre du Joint Republican Caucus du Maryland du 1er octobre, appelant le gouverneur démocrate Wes Moore à le démettre de ses fonctions. Plus d’une douzaine d’associations communautaires de la ville de Baltimore ont également soutenu les appels en faveur du retrait de Schiraldi, FOX45 signalé. Un récent pétition impliquant des résidents et des propriétaires d’entreprises près de Patterson Park, la sécurité publique était compromise par les politiques de Schiraldi.

Le sénateur du Maryland, Ron Watson, un démocrate du comté de Prince George, a également appelé vendredi à réduire la criminalité juvénile, affirmant qu’« il est temps pour Schiraldi de préciser ses défis afin que nous puissions y remédier ou passer à autre chose », a déclaré Watson, selon le rapport. RENARD45.

Lorsqu’on l’a contacté samedi pour commenter, un porte-parole du DJS a déclaré que Schiraldi serait disponible pour parler avec le Baltimore Sun.

Schiraldi a annoncé des changements le 1er octobre au les politiques de détention du département. Les jeunes accusés d’un crime violent mais non détenus sont désormais placés sous surveillance électronique, tandis que les jeunes qui sont déjà sous surveillance électronique et accusés d’un crime violent sont placés en détention.

Une autre lettre envoyée le 18 octobre par le caucus républicain du Sénat du Maryland a appelé Moore à démettre Schiraldi de son poste, citant le récent arrestation d’un jeune de 17 ans qui a été accusé de meurtre au premier degré en Colombie après avoir été accusé de tentative de meurtre, pour laquelle il était surveillé à la cheville.

Nouvelle législation sur la justice pour mineurs adoptée par l’Assemblée générale plus tôt cette année, entre en vigueur le 1er novembre. La loi élargit également les types d’accusations possibles pour les enfants de 10 à 12 ans, y compris certaines infractions liées aux armes à feu, la cruauté envers les animaux aggravée et les infractions sexuelles au troisième degré. Il est également conçu pour améliorer la communication entre les DJS, la police et les procureurs locaux.