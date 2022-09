Le secrétaire au Trésor Yellen vantera les incitations fiscales de Biden pour l’énergie propre dans la loi sur la réduction de l’inflation

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, vantera cette semaine les crédits d’impôt et autres incitations du secteur privé adoptés dans la loi sur la réduction de l’inflation en Caroline du Nord, affirmant qu’ils contribueront à réduire les coûts énergétiques pour les consommateurs et les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.

La loi, qui a été promulguée en août, représente le plus grand ensemble de dépenses climatiques de l’histoire des États-Unis, avec 369 milliards de dollars destinés aux initiatives énergétiques nationales et à la lutte contre le changement climatique. L’investissement, dira Yellen mardi à l’usine de Cypress Creek Renewables à Durham, en Caroline du Nord, met la nation sur une “voie ferme” vers une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre d’ici la fin de la décennie, selon des extraits de son discours publiés avant elle. voyage.

Des milliers de dollars d’allégements fiscaux et de remises pour les véhicules électriques et les améliorations de l’efficacité énergétique de la maison – tels que des puits de lumière éconergétiques, des chauffe-eau et l’installation de panneaux solaires – sont des caractéristiques économiques de la loi qui devraient se traduire par une réduction des coûts énergétiques pour les familles. Mais Yellen dit que le gouvernement s’appuiera également sur le secteur privé pour l’aider à atteindre ses objectifs climatiques en réduire les émissions d’au moins la moitié des niveaux de 2005 à 2030.

“Plus précisément, le gouvernement doit fournir les fondations de base et la certitude à long terme dont les entreprises ont besoin pour investir à grande échelle et conduire la transition vers un avenir énergétique propre”, dira Yellen.

La législation stimulera “une mobilisation importante d’investissements privés dans le secteur de l’énergie propre”, selon ses remarques.

“Combiné aux crédits d’impôt aux entreprises, cet investissement devrait faire baisser davantage les coûts de la production d’énergie propre. Cela, à son tour, devrait contribuer à faire baisser les tarifs de détail de l’électricité en même temps que la loi électrifie une plus grande part de la population. l’économie américaine », dira Yellen.