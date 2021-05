Le secrétaire au Trésor Yellen fait allusion à une hausse des taux. Déballage du signal

La perspective d’une hausse des taux a effrayé les investisseurs.

Les commentaires de mardi de la secrétaire au Trésor Janet Yellen sur le fait que les taux d’intérêt devraient potentiellement augmenter pour s’adapter à la reprise de la croissance économique ont exercé une pression sur les actions, mais tous les analystes de marché ne deviennent pas encore négatifs.

Voici ce que quatre d’entre eux ont dit mardi à CNBC à propos des remarques de l’ancien président de la Fed:

Jon Najarian, fondateur de Market Rebellion, a déclaré que Yellen mettait simplement une distance entre elle-même et la Réserve fédérale qu’elle présidait auparavant:

« Cette dynamique, je pense, est quelque chose qui inquiète un peu les gens. Donc, les impôts pour les entreprises et la combinaison de Yellen vont à l’encontre. [current Fed Chairman] Jay Powell parce que Powell a été inébranlable dans la mesure où ils ne pensent pas à penser à faire quoi que ce soit et elle dit: ‘Ouais, mais vous devrez peut-être le faire maintenant.’ «

Rick Rieder, directeur des investissements des titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock, a souscrit aux commentaires de Yellen, notant que les taux réels sont en territoire «extrêmement négatif»:

« Où en sommes-nous, 88 points de base négatifs en taux réels sur 10 ans? Écoutez, ce n’est pas le bon niveau. Vous avez une économie en croissance et elle pourrait être bien dans les 7 [for] Le PIB cette année et chaque appel de client que je reçois … parle de surchauffe. Tout le monde parle de surchauffe. Écoute, je pense que la Fed a raison [that] la plupart de ces coûts sont transitoires et je pense que la plupart le sont. Lorsque vous avez une réouverture comme celle-ci, lorsque vous avez une offre pour le cuivre, le bois et l’énergie, vous obtiendrez des chiffres extraordinaires. Et les niveaux de stocks ont été réduits pour tout, des maisons aux automobiles en passant par tout ce qui est vendu au détail. Alors, vous obtenez un pop. Et je pense que la plupart de cela est un impact à court terme. Cependant, plus cette politique reste aussi simple, tant que la liquidité dans le système est excessive, alors vous courez le risque de surchauffer ou vous courez le risque que les choses, après la sortie de cette politique, un peu plus agressif. «

Barry Bannister, stratège en chef des actions chez Stifel, a déclaré que Yellen affirmait simplement l’évidence:

« Les mois de mai à octobre sont généralement plus faibles que ceux de novembre à avril, et il y a un aspect » acheter la rumeur, vendre le fait « aux bénéfices. Nous savons que les bénéfices ont été excellents et le marché l’a vu. C’est pourquoi il s’est écoulé de novembre à avril 27. %. Mais là encore, achetez la rumeur, vendez le fait. Les commentaires de Yellen n’ont pas aidé, mais la Fed a patiné très près du bord de la glace. Ils ont besoin d’affirmer à un moment donné qu’ils ont l’indépendance et Yellen était en quelque sorte de lancer le ballon dans un latéral à Powell en prenant une partie de la chaleur en disant ce qui est évident, c’est que finalement, si les choses s’améliorent vraiment, la Fed doit se resserrer. «

Nancy Prial, co-PDG d’Essex Investment Management, a pensé que Yellen savait ce qu’elle faisait:

« Elle sait ce qu’elle dit et je pense qu’elle essaie simplement de donner aux marchés un peu de temps pour digérer ce qui est une hausse inévitable des taux alors que l’économie continue de se réchauffer. Cela ne veut pas dire, cependant, que c’est une augmentation des taux qui est imminente et cela ne signifie pas non plus que c’est une hausse des taux qui atteindra un niveau qui pourrait totalement faire dérailler la reprise économique ou, franchement, le marché boursier. Donc, nous pensons que le marché réagit de manière excessive à ce qui sera un taux de croissance économique au second semestre ainsi que des taux d’intérêt potentiellement plus élevés en supposant que cela signifie que nous pourrions envisager quelque chose comme l’inflation des années 1970, potentiellement la stagflation et toutes ces grandes inquiétudes. Nous pensons que la croissance sera bien supérieure à la ligne de tendance , que la Fed restera relativement facile et que nous allons voir [price-earnings multiple] compression, mais une croissance des bénéfices suffisamment forte pour que nous puissions surmonter cela. «

Avertissement