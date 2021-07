Le secrétaire au Trésor Yellen discutera des pièces stables avec les régulateurs la semaine prochaine

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, rencontrera le groupe de travail du président sur les marchés financiers la semaine prochaine pour discuter du rôle que les pièces stables pourraient jouer dans le système financier.

La réunion aura lieu lundi et comprendra des représentants du Bureau du contrôleur de la monnaie et de la Federal Deposit Insurance Corporation, a annoncé vendredi le Trésor.

Les Stablecoins sont des monnaies numériques conçues pour être moins volatiles que les autres cryptomonnaies en rattachant leur valeur marchande à un actif extérieur comme le dollar américain.

« Réunir les régulateurs nous permettra d’évaluer les avantages potentiels des pièces stables tout en atténuant les risques qu’ils pourraient poser aux utilisateurs, aux marchés ou au système financier », a déclaré Yellen dans un communiqué vendredi. « Compte tenu de la croissance rapide des actifs numériques, il est important que les agences collaborent à la réglementation de ce secteur et à l’élaboration de toute recommandation pour les nouvelles autorités. »

Les régulateurs sont de plus en plus préoccupés par la transparence dans le commerce des pièces stables, les réserves qui les soutiennent et combien les acteurs du marché comptent sur eux pour permettre le commerce de la finance décentralisée, également connue sous le nom de DeFi. Ils gagnent en popularité et en intérêt. Plus tôt cette année, Visa a déclaré qu’il commencerait à prendre en charge les paiements sur son réseau dans le stablecoin USD Coin adossé au dollar.

Alors que de plus en plus d’entreprises ayant des activités de crypto-monnaie deviennent publiques ou se préparent à le faire, comme Coinbase et Circle, l’industrie a besoin d’une plus grande clarté réglementaire sur les pièces stables. Jeudi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reconnu devant le comité sénatorial des banques que les pièces stables auraient besoin « d’un cadre approprié ».