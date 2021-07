La présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen (à gauche) félicite le gouverneur de la Fed, Jerome Powell, lors de sa cérémonie de prestation de serment pour un nouveau mandat au conseil d’administration de la Fed, à Washington sur cette photo prise et publiée le 16 juin 2014.

Le mandat de Powell devant expirer en 2022, Biden est confronté à une décision difficile: restez avec l’ancien banquier d’investissement Powell ou sélectionnez un candidat plus progressiste pour concentrer davantage la Fed sur des questions telles que le changement climatique et les inégalités de revenus.

Yellen a été franche dans son soutien à de nouvelles dépenses sous la forme d’un accord massif sur les infrastructures et du plan américain pour les familles du président Joe Biden.

En tant que président de la Fed, Powell a hésité à peser sur la politique budgétaire, mais il a exhorté les législateurs tout au long de 2020 à fournir un soutien supplémentaire aux travailleurs et aux entreprises en difficulté à la suite de la pandémie.

Alors qu’ils supervisent différents aspects de la politique économique américaine, Yellen et Powell ont pour la plupart été d’accord sur les efforts du Congrès pour stimuler l’économie américaine ces derniers mois.

« Je vous ai donné mon point de vue personnel sur l’inflation », a-t-elle poursuivi. « J’ai beaucoup de respect pour la Réserve fédérale. Et il est important pour eux de porter des jugements indépendants sur ce qui est approprié. »

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a offert jeudi des notes élevées à la Réserve fédérale et à la façon dont les responsables de la banque centrale ont navigué dans l’économie américaine tout au long de la pandémie de coronavirus.

Le plus impressionnant a peut-être été la rapidité avec laquelle Powell et ses collègues ont lancé et mis en place avec succès des programmes de prêts d’urgence et de liquidités pour stabiliser l’économie américaine au printemps 2020.

Bien que l’économie américaine ait vu son taux de chômage atteindre les deux chiffres et la croissance du produit intérieur brut s’évanouir de 31,4% au deuxième trimestre 2020, les économistes et les législateurs attribuent à la banque centrale le mérite d’avoir évité une crise plus grave.

Powell a conclu jeudi deux jours de témoignage à Capitol Hill, lorsqu’il a déclaré aux législateurs que la Fed surveillait une reprise de l’inflation et que le système bancaire américain restait solide.

« Je veux commencer par vous remercier encore une fois », a déclaré le sénateur John Kennedy, R-La., à Powell jeudi matin. « Nous nous souvenons tous bien du printemps 2020, lorsque l’économie mondiale a failli s’effondrer. Cela ne s’est pas produit en grande partie à cause des actions que vous et vos collègues avez prises. Vous avez gardé cette chose au milieu de la route. Maintenant, certains jours, vous deviez le faire avec de la salive et des pensées heureuses, mais vous l’avez gardé au milieu de la route. »

La Fed continue d’acheter 120 milliards de dollars par mois de bons du Trésor ou de titres hypothécaires dans le cadre de cet effort, et elle a maintenu les taux d’intérêt proches de zéro depuis le début de la pandémie.

Powell a également prouvé à beaucoup qu’il reste résistant aux pressions politiques, un trait important pour le chef d’une institution gouvernementale conçue pour prendre des décisions de politique monétaire indépendantes des caprices partisans.

Bien que nommé par Trump, Powell a souvent été ridiculisé par l’ancien président, qui a souvent blâmé son chef de la Fed pour une croissance économique moins que parfaite.

Trump en 2019 a comparé Powell et son impact sur l’économie à un « golfeur qui ne peut pas putt » et a insisté, sans grand effet, pour que les responsables de la banque centrale maintiennent les taux d’intérêt bas. Dans des tweets, le président Trump a également affirmé que le pays « se débrouillait très bien avec la Chine et d’autres accords commerciaux », le « seul problème » étant Powell.