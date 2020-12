Mnuchin a déclaré qu’il voulait «remercier le président Powell, car il a été un partenaire formidable dans tout ce que nous avons fait». Powell a noté plus tard que « nous avons fait beaucoup et nous avons vraiment apprécié la relation de travail que nous avons eue avec le Trésor sur les installations. » Cependant, il a noté que «nous pensons que nous aurions laissé les installations en place pour servir de renforts».

Les deux ont eu un ton plus conciliant lors de l’audience.

Powell et Mnuchin ont travaillé en étroite collaboration sur le plan de financement de sauvetage, mais sont des deux côtés opposés quant à la poursuite du financement. Mnuchin a déclaré que les 455 milliards de dollars restants devraient être retournés au Trésor et déployés pour des injections directes de liquidités pour l’économie.

Pourtant, les responsables de la Fed affirment que les initiatives sont vitales pour maintenir l’ordre du marché et comme support si l’économie devait rencontrer des problèmes comme elle l’a fait il y a plus de huit mois.

Il s’agit d’une série de facilités que la Fed a utilisées pour prêter de l’argent aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux gouvernements des États et locaux, et deux dans lesquelles elle a acheté des obligations d’entreprises. L’autorité pour les programmes est venue de la loi CARES de 2,2 billions de dollars adoptée en mars, au tout début d’une pandémie qui provoquerait la plus forte baisse trimestrielle de l’activité économique depuis au moins la Grande Dépression, suivie du rebond le plus fort.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré qu’il ne respectait que la loi, mais les sénateurs démocrates ont vu quelque chose de plus sinistre en jeu alors qu’il cherchait à expliquer sa récente décision de mettre fin à certains programmes de prêt que la Réserve fédérale utilisait pour faire passer l’économie à travers la pandémie de coronavirus.

Les deux parties avaient leurs avocats.

Le sénateur démocrate du New Jersey, Robert Menendez, a contesté l’insistance de Mnuchin selon laquelle il se conformait simplement au mandat du Congrès en mettant fin aux facilités de prêt le 31 décembre.

« Personne ne sera dans une meilleure situation après la fin des installations de la loi CARES », a déclaré Menendez. « Alors que nous entrons dans une troisième vague de Covid, je pense que mettre fin à ces installations n’est pas mandaté par la loi. C’est important en tant que soutien économique. Cela aura des conséquences réelles et néfastes sur notre reprise, sur nos entreprises, sur les travailleurs américains. »

« Le Congrès peut autoriser à nouveau cet argent si vous souhaitez le prolonger, mais je pense que ces petites entreprises ont besoin de subventions », a répondu Mnuchin.

De l’autre côté de l’allée, le sénateur Pat Toomey (R-Pa.), Qui avait fait pression pour la fin des programmes avant même que Mnuchin ne fasse son annonce, a souligné que les marchés fonctionnaient bien depuis la décision.

« Si quelque chose de terrible devait arriver à menacer la viabilité de nos marchés financiers, alors le Trésor et la Fed pourraient revenir au Congrès et demander des facilités appropriées à ce moment-là », a déclaré Toomey. « C’est au Congrès de décider quoi faire à ce sujet. Ce n’est pas à la Fed de prêter de l’argent à des entreprises probablement insolvables. »

Au fur et à mesure que l’audience avançait, un groupe bipartisan de législateurs a annoncé un accord sur un plan de relance de 908 milliards de dollars visant à aider les entreprises et les travailleurs déplacés ainsi que le financement des dépenses liées aux vaccins ainsi que dans d’autres domaines. Plus tard dans la journée, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a rejeté la proposition.

Powell a déclaré que même les pouvoirs de prêt de la Fed ne peuvent aller que si loin et le Congrès devra faire plus pour une économie qui, selon lui, s’améliore mais dont les perspectives sont «extraordinairement incertaines». Il a déclaré mardi que la majorité du crédit pour l’expansion économique devrait aller aux actions fiscales, mais a ajouté que la Fed continuera également à déployer ses outils si nécessaire, même sans le financement de CARES.

« Le fait que l’économie était en très bonne forme au début de la pandémie, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles elle s’est rétablie plus vite que nous le pensions et a en quelque sorte continué à défier les attentes », a-t-il déclaré. « Certaines parties de l’économie auront vraiment besoin d’aide ou pourraient avoir besoin d’aide pour mettre en place cette dernière travée du pont et passer de l’autre côté de la pandémie. »