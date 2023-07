Le secrétaire au Trésor américain Yellen arrive en Chine en mission pour améliorer les relations

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a entamé jeudi une visite de quatre jours en Chine axée sur l’apaisement des tensions entre les deux plus grandes économies du monde, malgré de faibles attentes des deux côtés.

Peu de temps après son arrivée dans la capitale chinoise, Yellen a déclaré qu’elle était heureuse d’être à Pékin et se réjouissait de faire avancer l’objectif du président Joe Biden d’approfondir la communication entre les pays économiquement liés mais de plus en plus antagonistes.

« Nous recherchons une concurrence économique saine qui profite aux travailleurs et aux entreprises américains et pour collaborer sur les défis mondiaux », a écrit Yellen sur Twitter.

« Nous prendrons des mesures pour protéger notre sécurité nationale en cas de besoin, et ce voyage offre une opportunité de communiquer et d’éviter les malentendus ou les malentendus. »

Yellen a reçu un accueil discret d’un responsable du ministère chinois des Finances et de l’envoyé américain en Chine, Nicholas Burns, alors qu’elle descendait d’un avion du gouvernement juste après qu’une tempête de pluie ait apporté un certain soulagement à un Pékin autrement étouffant.

Les deux parties sont sceptiques quant à la capacité de la visite de Yellen à atténuer les relations américano-chinoises, les responsables acceptant que les deux pays aient placé la sauvegarde des intérêts de sécurité nationale au-dessus de l’approfondissement des liens économiques.

« Surtout s’il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord, il est encore plus important que nous parlions », a déclaré un responsable américain voyageant avec Yellen, s’exprimant à son arrivée à Pékin.

« Je ne pense pas que ce soit inutile, je le dirai définitivement. »

Yellen abordera ce que l’administration Biden qualifie de pratiques déloyales de la Chine, y compris les récentes actions punitives contre les entreprises américaines et les obstacles à l’accès au marché, a ajouté le responsable.

Vendredi, elle rencontrera le Premier ministre chinois Li Qiang et l’ancien tsar de l’économie Liu He, qui est un proche confident du président Xi Jinping.

Les commentateurs chinois voient de l’hypocrisie dans les inquiétudes des États-Unis concernant les pratiques commerciales du pays.

« Je ne le considérerais pas comme Janet Yellen n’est pas la bienvenue, mais la Chine ne peut pas simplement avaler toutes les pilules empoisonnées et continuer à sourire », a déclaré Wang Huiyao, président d’un groupe de réflexion, le Center for China and Globalization, faisant référence à aux sanctions américaines contre un nombre croissant d’entreprises chinoises.

Avant la visite de Yellen, des analystes chinois ont déclaré aux médias d’État que son discours d’avril, qui classait la sécurisation des intérêts de sécurité nationale des États-Unis et de ses alliés comme l’élément clé de la politique économique avec la Chine, n’inspirait pas à l’optimisme.

Zhu Feng, professeur de relations internationales à l’Université de Nanjing, a déclaré au journal Global Times que l’accent mis par Yellen sur la sécurité nationale signifiait que les États-Unis étaient peu susceptibles d’arrêter la « suppression économique et technologique » de la Chine.

Yellen soulignera que les États-Unis ne soutiennent pas le découplage et appellera à une plus grande transparence de la part de la Chine sur sa nouvelle loi sur l’espionnage, ainsi qu’à des progrès dans la résolution du surendettement international, a ajouté le responsable américain.

Même si aucune percée majeure n’est attendue, les responsables américains affirment que Yellen s’efforcera d’ouvrir de nouvelles lignes de communication et de coordination sur les questions économiques, et soulignent les conséquences de la fourniture d’une aide létale à la Russie, une affirmation que la Chine a catégoriquement rejetée.

Lorsque l’ambassadeur chinois Xie Feng a rencontré Yellen à Washington lundi, il a exhorté les États-Unis à « accorder une grande attention » et à agir pour s’attaquer aux principales préoccupations de la Chine concernant l’économie et le commerce.

Les tarifs commerciaux imposés par l’administration Trump et les sanctions contre les entreprises chinoises sont les principales préoccupations du pays, a déclaré Wu Xinbo, spécialiste des études américaines à l’Université Fudan, qui connaît bien la pensée de Pékin.

Le voyage tant attendu de Yellen intervient des semaines après la visite du secrétaire d’État Antony Blinken, qui a convenu avec le président chinois Xi Jinping que la rivalité mutuelle ne devait pas dégénérer en conflit, au milieu d’un gel des pourparlers entre leurs armées.

Les deux visites, et un voyage de l’envoyé climatique de Biden, John Kerry, dès ce mois-ci, font partie d’une poussée pour dégeler les relations après que l’armée américaine a abattu un ballon du gouvernement chinois au-dessus des États-Unis.

Ils précèdent une éventuelle rencontre entre Biden et Xi dès le sommet du Groupe des 20 (G20) de septembre à New Delhi ou la réunion de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) prévue en novembre à San Francisco.

L’effort de Biden avec Xi sera probablement un problème dans sa bataille pour la réélection l’année prochaine, alors que les républicains cherchent à critiquer sa gestion de la politique étrangère.

« Biden tombe sur lui-même pour être gentil avec la Chine, et Xi Jinping se moque de nous », a déclaré Nikki Haley, une ancienne ambassadrice à l’ONU qui cherche maintenant l’investiture présidentielle républicaine. « Nous devrions croire nos ennemis quand ils nous disent qui ils sont. »

(Reuters)